金管局「賣花讚花香」 發文時機透露弦外之音｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-04 14:32

市場聚焦人大政協兩會將於今日下午開幕，關注今年的重大國家政策、發展指引公布，包括財政預算以及主要產業政策扶持，特別是金融政策，跟進投資部署。兩會前夕，金管局發文直指本港債市是遭低估的市場，並引用獨立國際行業組織的數據，指出香港債市是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔去年亞洲國際債券發行額的34%。

金管局引用國際資本市場協會（ICMA）數據指出，香港在首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。並形容，由於發債人日後再次發債時，往往傾向選擇同一地點，因此首次發債，是反映該市場未來增長的重要指標。

不過，以上市地點計，香港稍遜名列榜首的新加坡（31%），排名第二（28%），領先盧森堡（17%）及英國（4%）。

局方引用的數據固然亮麗，而且亦的確是一個權威機構的數據，反映了本港在亞洲國債市場的「江湖地位」。不過，誠如金管局一向的說法，離岸人民幣債市的發展，亦是本港金融發展的重中之重。不妨參看數據，了解在「點心債」（離岸人民幣債券）市場的發展，呈現的感覺可能如之前有所不同。

根據立法會財委會文件， 點心債近年增長似有所放緩。在 2014 年至 2019 年間，點心債發行次數由149隻減至42隻，集資總額則由1,968億元人民幣，跌至494億元人民幣。

同時，新上市人民幣債券的數目，亦由2014年高位的83隻，回落至2019年的16隻。

據立法會財委會文件， 點心債近年增長似有所放緩。在 2014 年至 2019 年間，點心債發行次數由 149 隻減至 42 隻，集資總額則由 1,968 億元人民幣，跌至 494 億元人民幣。

本港點心債市場面對雙重競爭

數據反映，本港的點心債市場，不如預期中發展迅速。官方解釋原因之一是來自在岸人民幣債券市場的競爭。隨着內地債券市場逐步開放，外地發行商及投資者可透過合格境外機構投資者計劃、債券通等途徑參與其中。

原因之二，是海外市場的競爭。以倫敦為例，當地點心債市場有顯着增長。在倫敦證券交易所上市的點心債數目，由2014年只有19隻增至2020年11月底的109隻。

固然，點心債市是否活躍，取決的不單是港府的角色，也包括海外利率市場，特別是歐美極低息環境，都會令國際企業傾向發行其他更低息的貨幣債券。不過，本港的點心債規模，又確實反映在人民幣債券的發展上，本港仍有需要加把勁，並非如金管局所言的發展亮麗。

中資美元債增長潛力大 本港近水樓台有優勢

未來要進一步發展本地債市，當然要善用近水樓台的優勢，把握中資企業拓展業務的融資需求，特別是中資企業發行美元債的需求，因為聯儲的貨幣政策下，極低息環境至少維持兩三年，為中資企業到本港發行美元債，提供了良好的低息誘因。可以想像，未來數年，中資美元債有望成為一個萬億債市的級別，這個資金增長量，相較現時本港債市的外幣債規模約1,400多億美元計，增長空間巨大。

本港金融業人士早已期待，中港的互聯互通機制下，債券通南向（即容許內地投資者投資本港債市）得以早日通車。事實上債券通早已在2017年金管局和人民銀行聯手推出，不過一直只有北向（容許海外投資者投資內地債市），未有南向。

值得留意的是，金管局這篇發文，正好趕在全國兩會開幕前發布，香港財金官員對債券通的南向已經爭取已久，不過一直都是處於研究的階段，中港兩地監管人員於去年12月成立工作組推動研究工作。今次金管局一哥選擇在兩會這個時機再度發言，弦外之音聲聲入耳，市場都期望是盡快有關於債券通的好消息吧。