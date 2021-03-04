A股行業龍頭為何狂瀉　兩會行情關注哪些板塊

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-03-04 20:42

3月4日，備受矚目的中國「兩會」開幕，當日收盤的A股全天持續單邊下行。截至收盤，上證指數收盤報3503.49點，跌2.05%，守住3500點；深證成指報14416.06點，跌3.46%；滬深300報5280.71點，跌3.15%；；創業板指報2851.87點，跌4.87%。兩市成交金額9,720億元人民幣，較前一交易日8,632有所放大。

個股方面，機構抱團股大幅下跌打壓市場，各行業龍頭跌幅明顯，贛鋒鋰業、隆基股份、萬華化學跌超9%，貴州茅台跌5%，五糧液、寧德時代跌超6%，金龍魚、愛爾眼科、韋爾股份、紫金礦業跌超7%。碳中和概念股小範圍活躍，鋼鐵、稀土板塊逆市走強，包鋼、鞍鋼尾盤漲停。

今天，以鋰電池、光伏為代表的新能源板塊，今天集體重挫，統計顯示，今年以來已經有超過百隻股票較年內高點跌幅超過20%。分析指出，部分機構重倉股的調整，本質上還是長得太快，價格太高，估值偏離基本面。尤其是全球通脹預期升温、中國國內流動性邊際收緊的大背景下，龍頭股高估值泡沫被刺破。

除此之外，熱門股獲得的流動性溢價，正在消退。按照中國公募基金的「雙十原則」：一隻基金持同一股票不得超過基金資產的10%；一個基金公司旗下所有基金持同一股票不得超過該股票市值的10%。也就是說，公募基金的規模並不是越大越好，公司旗下基金越多，重倉股越單一，反而會限制抱團股的持有。

最明顯的例子莫過於此前，在業界被稱為「公募一哥」的張坤旗下基金申購限額由10萬元驟降至5,000元。這也誘發了白酒股的回調。市場上多個公募基金近日也採取了降低申購限額、暫停大額申購等「限購」措施。沒有了基金的加持，熱門股再想向上也就成了無水之源。

美債收益率飆漲之下，美股持續調整，隔夜納指跌破13000點大關。黃金期貨價格也大幅回調，已從每盎司1,900美元上方跌至最近的每盎司1,700美元左右。國盛證券認為，這類情況通常預示着金融、工業、能源等周期類行業能夠跑贏市場。目前來看，A股和美股似乎正在印證這個邏輯。其中美股近期道瓊斯指數表現遠強於納斯達克指數，而A股市場，有色鋼鐵等周期股表現搶眼，銀行保險股表現也較為抗跌。

兩會召開後，政策不確定性減少，往往會迎來一波行情。（巨子）

兩會剛剛開幕，梳理近十年兩會期間上證指數的表現不難發現，歷史數據表明，隨着兩會召開，各項政策和改革預期逐漸落地，指數大概率會迎來上漲，滬指在兩會結束後一周和兩周上漲的概率分別達到60%和70%。2015年，兩會結束後，滬指兩周內漲幅近10%，一個月漲幅更是達到22%。「兩會行情」也由此得名。

中金公司最新研報表示，從歷史情況來看，「兩會行情」和兩會前後的政策改革預期及後續的施行方向密切相關，有政策寬鬆預期的年份「兩會行情」一般較為明顯，比較典型的如2009、2015、2019年等，但今年的情況可能有所不同。疫情影響有望「漸行漸遠」，經濟逐步迴歸正常化的背景下，預計A股在今年兩會前後的表現或相對平穩，港股市場受益於低估值且受國內政策影響相對小，表現會更好。

此外，在發佈五年規劃綱要的年份，相關領域一般都會成為兩會期間的結構性熱點。作為「十四五」的開局之年，中金表示 今年兩會期間可以重點關注需求修復、科技創新、產業自主、釋放內需（消費）、綠色發展與碳中和等可能的熱點主題。