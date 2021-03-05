高盛上調美債10年期收益率目標　料2021年底升至1.9%

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-05 12:35

美國投行高盛（Goldman Sachs）周四（4日）發佈最新預測顯示，由於經濟表現良好，美國10年期國債收益率預計在2021年底達到1.9厘。

美國10年期國債收益率最近一次達到1.9厘是2020年1月，當時美國還尚未受到新冠肺炎的衝擊。2021年，美國10年期國債收益率以0.93厘的價格開局，曾於2月25日創下1.614厘的高點，3月4日則是1.55厘左右。

高盛預計，10年期通脹保值債券的盈虧平衡通脹率可能會從目前的約2.2厘升到2.4至2.45厘之間。該行報吿指，強勁的經濟數據將支撐國債收益率在未來幾個季度持續上升，因此上調了預測。

政府的經濟刺激措施和疫苗接種計劃推動了美國經濟反彈，美國國債利率最近幾周亦因此提高，在全球市場都產生了回響。然而，國債收益率的上升往往會使股票和其他風險投資的吸引力減弱，尤其是美股，近期表現十分低迷。

美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）周四的講話令投資者感到失望，他們不希望看到美國長期債券收益率上升。美股當日收盤因此大幅下跌，納斯達克指數較2月份的紀錄高點下跌了約10％。

高盛還預測了其他主要經濟體的國債收益率，德國10年期國債收益率目前為-0.311%（自2019年5月以來一直為負值），到2021年底將升至0％；英國10年期國債收益率最新為0.733％，預計將攀升至1.10％；日本10年期國債收益率目前為0.136％，預計將達到0.3％。