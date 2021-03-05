兩會2021｜交行唐建偉：今年經濟增長6%以上目標並不高

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-05 11:57

中國國務院總理李克強3月5日在政府工作報吿中提出，2021年發展的主要預期目標是，國內生產總值增長6%以上；城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；單位國內生產總值能耗降低3%左右；糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

對此中國交通銀行首席研究員唐建偉表示，今年發展目標都是比較務實的，經濟增長預期目標設定得並不高。

據《上海證券報》報道，交行首席研究員唐建偉稱，今年的經濟增長預期目標設定更體現了高質量發展的導向。因為2020年基數比較低，今年經濟要增長6%以上問題不大，全年實際增速有望達到8%以上。

2020年受疫情影響，GDP並未設定具體目標，今年GDP增長目標重歸視野。今年政府工作報吿明確了發展主要預期目標：GDP增長6%以上，城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，CPI漲幅3%左右，居民收入穩步增長，糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

唐建偉說，從就業目標來看，今年城鎮新增就業目標1100萬人以上，較去年900萬人的目標上調200萬人；城鎮調查失業率5.5%左右，較去年6%左右的目標下調0.5個百分點。

「今年新增就業目標較去年疫情期設定的目標提高了，儘管疫情給就業形勢帶來壓力，但去年全年新增就業人口仍超過1100萬。今年經濟持續恢復，完成就業目標是沒有問題的。」唐建偉說。

從物價目標來看，與去年3.5%的控制目標相比，今年CPI目標有所下調。唐建偉分析說，由於翹尾因素和豬肉價格都處於下行趨勢，今年CPI按年漲幅並不會很高，全年漲幅或在1%左右。