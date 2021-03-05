兩會碳排放目標對石油股影響細　分析師﹕呢隻油股潛力高

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-05 20:11

國際油價急升至逾一年高位，紐約期油升穿65美元，石油股今日「由頭升到尾」。石油輸出國組織及產油盟國開會後，決定下個月將維持目前產量不變，未有如市場擔憂一樣宣布增產。選股策略上，分析師最看好中海油（0883），指現價仍落後油價升勢。

石油股表現向好，中資三桶油中海油、中石油（0857）及中石化（0386）升1.2%至3.2%，中石化油服（1033）今揚5.2%。除了大價石油股外，二線石油股升幅更「搶眼」，ＭＩ能源（1555）及發盈喜的中港石油（0632）走高33.8%及28.8%。巨濤海洋石油服務（3303）今亦升13.1%。

紐約期油升穿65美元，石油股今日「由頭升到尾」

最新紐約原油及布蘭特原油價格分別升1.5%及1.7%，報64.93及67.87美元。對於油價走勢，投行普遍看好，高盛剛於上周將今年第二季及第三季的布蘭特原油價格預期每桶上調5美元，預計二季度布倫特原油價格為每桶75美元，三季度為每桶80美元。

沙特「忍手」不增產 消除市場最大憂慮

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，油股造好最主要受惠上日OPEC會議，產油「一哥」沙特阿拉伯願意限制產量，換取其他油組國一同遵守限產協議，未有趁油價上升，就乘勢增產谷大收入。多個產油國繼續在4月份限產，大大消除市場對油價「見頂」的一大憂慮，從而推動資金今日石油股板塊。

對於今早兩會公布政府工作報告，制定2030年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源等，這類扶持清潔能源的政策方向，會否對傳統石油股造成影響，彭偉新回應指，減碳政策主要是針對煤炭等高污染的能源行業，反之石油產業的影響較細，因為行業的性質亦渉及下游多種石化產品，屬工業必須品。

油股造好最主要受惠上日OPEC會議，產油「一哥」沙特阿拉伯願意限制產量（視覺中國）

分析師指中海油現價入貨 仍有近兩成「水位」

投資策略方面，他指出三桶油中，最看好中海油，除了因為它是上游的原油開採商之外，同時其股價亦最落後石油價格的走勢。現時油價已經是一年多高位，不過中海油並未有同步跟上。

走勢上，中海油一向與油價的升勢同步，最新紐約原油已經升至2020年1月高位。比較之下，中石油今日已經率先突破今年高位，高位見3元，是去年2月以來的高位，算是比較追貼國際油價升勢。不過中海油的股價，卻仍然受制今年高位10元大關，今日收市價是9.31元，走勢相當落後。

他認為，雖然中海油遭美國紐交所除牌，對股價短線有影響，但是投資者關注的是其石油業務盈利表現，相信除牌事件對股價影響短暫，現時市場予股份的目標價中位數為11.4元，現價入貨尚有接近兩成潛在升幅。

國際油價與石油股走勢比較

另外，油價升勢除了會帶動石油股外，油服股的獲益更大，因為可受惠石油企業增加開採磡探的資本開支增加。

油服股受惠油企磡探資本開支增

其中巨濤海洋石油服務今日升逾一成，公司上月初發盈喜，料盈利較2019年同期大幅增長約2,386%至約3,517%。公司將盈利大幅增長，歸功於集團近年大力向LNG模塊、海外海上風電裝備等清潔能源領域的大型高端裝備製造轉型，並成功實施位於北美的首套天然氣大型化工廠模塊項目，於2020年的工作量及收入均較2019年有大幅增加。

參看集團的收入分布，可以看到上述向LNG業務的轉型過程。集團主營三大業務，分別是石油及天然氣工程服務、能源和和煉化行業裝備工程綜合服務，以及船舶建造工業。近三年集團不停加強石油及天然氣工程業務，此分部業務的收入佔比，由2017年及2018年的介乎64%至66%；大幅提升至2019年佔比升至92%；至去年上半年佔比更達到99%，可見業務已經全面集中在石油及天然氣工程之上。