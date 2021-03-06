10年期美債回購利率暴跌至-4%意味着什麼　美聯儲能否再次救市

撰文： 安震 最後更新日期： 2021-03-06 10:40

近期，10年期美債收益率短期快速上漲所引發的美股回調，一直是市場關注的焦點之一。不過近日債市又出現了一個值得投資者擔憂的情況——10年期美債回購利率暴跌歷史最低位的-4%：其通常的區間為-3%至0%。與市場對債市拋售潮的態度類似，投資者也在觀望美聯儲是否會出面干預。

對於回購利率的暴跌，Curvature的回購專家斯凱姆（Scott Skyrm）解釋稱，只有當國債市場出現大規模淡倉，導致流動性枯竭時，才會出現回購利率低於-4%這種史無前例的情況。

「在美國國債市場，如果投資者未能將債券按時交割給對手，就會被收取相當於低於聯邦基金目標區間下限300個基點的高額違約金，回購利率跌至-4%表明，市場上可能存在大量國債淡倉頭寸，淡倉平倉導致債券需求遠超供應水平，從而使回購利率暴跌。」他指出，如此大規模的淡倉交易在過去10年的美債市場中都從未曾出現過。

市場分析人士指出，大量國債淡倉頭寸的積累還可能意味着，美債市場近期的走勢不僅是因為投資者的通脹預期，國債市場的結構本身也存在巨大的問題，如果不加以制止，可能導致災難性的後果。

市場關注聯儲局會否「出手」

除了收益率攀升及回購利率創歷史最高，衡量美國國債市場預期波動性的一個關鍵指標——ICE美國銀行移動指數（ICE Bank of America Move index）目前也大幅攀升。

美聯儲主席鮑威爾當地時間周四在接受媒體採訪時表示，美債市場近期波動引起他注意，但也指出美聯儲關注重點不是債券收益率，而是更廣泛的金融狀況。

「金融狀況高度寬鬆，考慮到經濟需要達到的復甦程度，這種狀況是適宜的。」鮑威爾說道，「如果金融狀況確實發生重大變化，委員會就將準備好動用促進目標實現所必需的工具。」但他並未具體闡述會使用何種工具，此前市場普遍猜測美聯儲或將史上第三次採取賣出短端國債、買入長端國債的「扭曲操作」來壓低長期債券收益率。