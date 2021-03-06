首家外資控股券商突破51%控股線　這些巨頭也在佈局

撰文： 葉婧雯 最後更新日期： 2021-03-06 18:04

中國正式取消證券公司外資股比限制已近一年，越來越多的外資股東謀求增持合資券商股權。

日前，有消息稱，瑞銀集團（UBS）正與相關股東方溝通，考慮將瑞銀證券的持股比例從51%提升至67%，該券商是《外商投資證券公司管理辦法》實施後的首家外資控股券商。

瑞銀相關人士對該傳言的回應是「沒有評論」，業內人士則認為該消息具有相當可信度，自2020年4月份中國正式取消外資股比限制後，高盛、摩根大通均有增持股份的實質性動作。

瑞銀或增持瑞銀證券至67%

日前，有消息稱瑞銀集團（UBS）正考慮將瑞銀證券的持股比例從51%提升至67%，且正在與廣東省交通集團和國電資本控股商討股權轉讓事宜。報道稱瑞銀集團並不謀求全資控股瑞銀證券，表示與現有的中國合資夥伴保持着良好的關係。

對此，瑞銀相關人士向券商中國記者表示，「對相關報道沒有評論。」

業內人士均認為此消息並非空穴來風。在中國擴大金融開放的大背景下，2018年11月，證監會核准瑞銀增持瑞銀證券持股比例由24.99%增至51%；次月，相關收購交易正式落地，瑞銀證券成為首家外資控股券商。

2018年末，作為首家外資控股券商，瑞銀證券獲瑞銀集團持股51%，北京國翔資產管理有限公司持股33%，廣東省交通集團有限公司持股14.01%，中國國電資本控股有限公司持股1.99%。

天眼查APP顯示，2019年5月，北京市國有資產經營有限責任公司取代北京國翔資產管理有限公司，成為瑞銀證券的第二大股東；2020年12月，國家能源集團資本控股有限公司取代國電資本控股有限公司成為瑞銀證券第四大股東，取代者均為原股東100%控股股東。

在成為首家外資控股券商之時，瑞銀證券總經理錢于軍稱：「我們很榮幸瑞銀在中國的發展歷程上再創『第一』。實現控股後，瑞銀證券將進一步利用與瑞銀集團亞太區之間緊密的業務聯結，進一步把握中國資本市場開放的機遇，同時為瑞銀集團做出更大的貢獻。」

若傳言為真，瑞銀證券將只剩兩大股東，分別為瑞銀集團、北京國資委。

高盛、摩根大通謀求增持

2020年4月1日起，中國正式取消證券公司外資股比限制，彼時多家外資控股券商的外方股東就公開表態要謀求控股券商的100%持股。目前，首家外商獨資券商歸屬已漸明朗。

2020年12月8日，券商中國記者曾獨家獲高盛方確認，高盛集團已啟動收購合資公司高盛高華100%股權的程序，且已經和合資夥伴簽署了收購高盛高華全部剩餘股權的最終協議。接下來尚有一些監管流程要完成，高盛高華證券大概率將成為首家外商獨資券商。

高盛相關人士向記者表示，高盛集團和高華證券在過去17年的合作是成功的，接下來完成100%持股後，會更好地投資中國。

與此同時，摩根大通對摩根大通證券（中國）的持股也已經突破了51%的控股線，達到71%。上海聯合產權交易所信息顯示，2020年10月23日，上海外高橋持有的20%摩根大通證券（中國）股權以1.78億元的轉讓底價成功交易，受讓方為摩根大通。獲得這部分股份後，摩根大通對摩根大通證券（中國）的持股比例升至71%。

公開信息顯示，證監會核准批覆的外資控股券商數量有8家。在中國金融業擴大開放的大背景下，中國正成為外資巨頭的「搶灘寶地」。