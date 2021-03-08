資金流逆轉？　新興市場自去年10月來首度出現資本流出

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-08 14:42

美國利率飆升對新興市場資產造成壓力。上周新興市場的國際資金出現淨流出，為2020年10月以來的首次。

據《華爾街見聞》報道，國際金融研究所（Institute of International Finance）跟蹤了30個新興經濟體的每日資產數據，其發送的每日跨境資金流動報吿顯示，1月份新興市場的資金流入總額為200億美元；2月份每日資金流入約3.25億美元；而過去一周，每日資金流出約2.9億美元，是新興市場自去年10月份以來首次出現單日資金流出。

據國際金融研究所，上週末新興市場股市的國際資金開始淨流出，本週，債市的國際資金出現淨流出。

近期，美國借貸成本大幅上升，並蔓延至許多其他大型發達市場，人們開始擔心2013年的「縮減恐慌」（taper tantrum）重演。當時，聯儲局正考慮撤回刺激計劃的信號對新興市場構成了重磅壓力。

國際金融研究所首席經濟學家Robin Brooks表示，「有些人還沉浸在疫情反彈的早期階段，而現在資金已經呈現淨流出了，我們應該驚醒。可以說，自去年11月疫苗臨近上市開始，『蜜月期』就不幸地結束了，2013年的『縮減恐慌』將重演。」

拉加德警告，利率上升將導致一些資金流出新興市場。﹙路透社﹚

與發達市場相比，新興市場的同類別資產有更高的回報率和更高的風險性。當發達市場的資產收益率上升時，削弱了新興市場資產的吸引力。

美國利率上升帶來的壓力在上周四（3月4日）陡升。當日，美聯儲主席鮑威爾發表講話，但其並沒有釋放出準備採取行動、平抑不斷上升的長期利率的信號。在他講話時，美國10年期國債收益率大幅飆升，從年初的約0.9%升至上周五（3月5日）的逾1.6%。

鮑威爾講話後，高盛分析師同日表示，預計10年期美國國債收益率將進一步上升，到今年年底將升至1.9%，同時還上調了對其他發達市場利率的預期。

上周五，滙豐銀行全球貨幣研究主管Paul Mackel在給客戶的信中寫道，「我們擔心新興市場貨幣會失控。美國國債的劇烈波動肯定會造成資金從新興市場貨幣中流出，尤其是高收益貨幣。」

美國銀行分析師稱，「我們對新興市場仍持謹慎態度，又預計，除非美聯儲採取行動平滑美債收益率曲線，美國利率的波動性仍將維持在高位。」

Brooks也表達了類似的觀點。他預計，在未來幾周投資者將繼續從新興市場的股票和債券中撤出資金，除非美聯儲出手控制長期利率。