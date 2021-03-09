人幣見年內新低　國家隊傳聞谷起　港股低位「V彈」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-09 14:11

市傳國家隊入市，一個傳聞令中港股市出現「V型反彈」。

在傳聞出現之前，人民幣跟隨亞洲貨幣跌勢，今早較上日中間價大幅下跌543點子，創今年以來新低，中港股市同步低開，其中上證指數早市失守3,400點，最多曾挫近3%，低見3328點；恒指最多曾挫逾200點，考驗28,300點支持力。

早上10時許 市況逆轉

不過踏入10時許，市況開始有逆轉趨勢，指數破位後出現撈底買盤，支持兩地股市出現「V型反彈」。未幾，《彭博》傳出，內地國有基金入市，以維持市場穩定。

消息傳出後，恒指拗腰倒升最多逾500點，力圖重上二萬九。至於積弱多時的本港科技指數今早亦向好，8000點大關失而復得，半日走高2%。

人幣見年內新低，中間價開報6.5338兌1美元，比昨日中間價大幅下跌543點子

亞洲貨幣走低 人民幣中間價今早跌逾500點子

匯率走勢上，人民幣今早中間價開報6.5338兌1美元，比昨日中間價大幅下跌543點子，創1月4日以來新低。人民幣貶值，主要因為美匯指數近日走高。受到美債債息上升推動，以及美國2月非農就業人數增加37.9萬，遠勝市場預期，推動最新美匯指數升至92.3水平，是逾四個月高位。亞洲貨幣走弱，日圓兌美元跌至九個月低位。

平證證券（香港）研究部主管郭冰樺接受訪問時指出，人民幣匯率中間價今早大幅下調500多個點子，一來是反映了美匯升值的因素；同時間，人民幣由去年下半年以來一直展現強勢，曾上6.4關創出近三年高位，亦需要留意人民幣強勢對行業的負面影響，特別是出口業。相信在美元及美債息上升這個時間，正好讓人民幣有機會破除單邊升值的走向，繼續按市場機制雙向波動。

對於國家隊入市的市場傳聞，郭冰樺指留意到內地A股近期連日向下，開始有中資手影出現護盤，是無可厚非的。其次，觀察到美債息市場，亦開始回穩，相信要再升上1.6厘至1.7厘的高位阻力大，現時最新十年期美債處1.5厘水平，債息回落對後市十分關鍵。

第三，中港股市回落幅度甚深，調整相信已經接近尾聲，今日有望借國家隊入市傳聞進行反彈，特別是早前沽壓較大的生物科技股以及消費股這個兩個板塊，有望出現比較明顯的反彈