港股無力彈成交本月第二低　今晚呢個結果對債息有啟示│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-10 20:00

港股連續第二日反彈，不過二萬九大關仍然是重上無力，得而復失，恒指收市升134點，報28,908點。大市成交額更連續第二日轉弱，不足二千億元，較上日縮減三成，只得1,904億元，是本月第二低成交。投資者不禁詫異，即使昨夜美股三大指數全數上升，連近期沽壓沉重的納指，亦單日走高近500點，升幅達3.7%，可是港股仍舊反彈乏力，升幅卻遠不及預期。

北水連續三日流出港股 不過幅度逐日收窄

觀察資金流數據，或能為近期港股以至亞洲股市的弱勢作一個分析。首先北水方面，滬深港通已經連續第三日錄淨流出，今日錄43.35億淨流出，不過流出幅度逐日收窄。

亞洲主要股市近來錄外資流出

近期外資對亞洲主要股市資金流向（資料來源：摩根資產及彭博數據，貨幣單位為美元）

至於外資方面，據摩根資產管理及彭博數據，亞洲主要股市齊齊錄得外資流出，當中台灣及南韓在上周一周錄得外資流出金額最多，分別達到27.85億美元及11.16億美元。至於中國亦是連續兩周錄得資金流出，上周流出額度為1.29億，不過流出幅度已經較上周減少。

中日韓股市兩周內挫近1%至6% 上證最傷

過去兩個星期，台灣加權股價指數及韓國KOSPI指數累計跌1.9%及0.9%。日本股市累跌逾2.1%，恒指亦錄得2.7%跌幅；中國上證指數更累計錄得5.8%跌幅最傷。

外資流出亞洲股市，與近期美匯上升至超過92，創逾三個月高，令亞洲貨幣轉弱有關。美元上升，令新興市場出現「股匯雙殺」。

過去兩個星期，中國上證指數累計錄得近6%跌幅最傷。

港匯創逾一年低 人幣見年內新低

與美元掛鉤的港匯，首當其衝，新報7.7631創逾一年低；日圓跌至九個月低；人民幣亦跌至逾兩個月低，徘徊6.51水平。

美匯的升勢，主要是受到美國債息急升所帶動，十年期美債息近期一度升穿1.6厘水平，創逾一年新高。最新十年期美債息企穩1.5厘水平，新報1.56厘。債息的上升市場解讀為通脹升溫，對聯儲能否繼續「放水」維持寬鬆貨幣政策抱有懷疑。

債息急升引發通脹憂慮 關注今晚美長債拍賣反應

債息急升已經令到美國財金監管高層關注，新任美國財長耶倫（Janet Yellen）上周五企圖為市場降溫，稱國債孳息率上揚，是市場對經濟強勁復甦跡象的預期，而非憂慮通脹升溫。不過市場未有明顯賣帳，仍然緊盯債息走勢以及美國最新拍債結果。

特別是今晚（10日）及明晚（11日）美國財政部將分別拍賣380億美元10年期國債，以及240億美元30年期國債，分析員認為對債息走勢有啟示作用，如果市場對通脹升溫的憂慮未減退，將影響長年期債劵的市場反應，影響美債息能否回穩，以及對新興市場的資金影響。