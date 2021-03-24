長期美債跨入熊市　動盪的全球債市中仍有賺錢機會？

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-24 16:00

據《彭博》報道，全球國債和公司債市場經歷了本世紀以來最糟糕的年度開局，對通脹回升前景感到擔憂的市場變得越發動盪。

根據巴克萊一項跟蹤多幣種投資級證券的指數，這些債券2021年迄今已經下跌逾3.7%，是該指數自1999年設立以來同期最大跌幅。

諸多前所未見的事件相互交織，引發人們對通脹加快上升將日益侵蝕固定收益資產回報的擔憂。

投資者擬縮短投資組合內到期時間

儘管美聯儲表示今年（2021年）通脹率上升料為短暫現象，但市場擔憂依然不減。衡量市場對未來十年通脹率預期的指標在上周升至約2.3%，是2013年以來最高水平。

債券波動率指標正吸引投資者越來越多的關注。在等待極端走勢平息的同時，他們正縮短固定收益投資組合久期。

ICE美國銀行MOVE指數本月（3月）均值達到2020年4月以來高位。該指數使用了不同期限美國國債的1個月隱含價格波動率。

德國資產管理公司Union Investment的新興市場債務高級投資組合經理Sergey Dergachev表示，「要想使市場平靜下來並改善市場情緒，我們需要找到可以讓收益率高位企穩幾天的水平」。

值得關注的是，美國長期國債收益率一直在領漲。近幾周來，這種痛苦也蔓延至中期國債。25年或更長期限美國國債今年（2021年）迄今已經下跌14%左右。諸如達利奧和Bill Gross之類的投資者都預測美債跌勢並未結束。

因此策略師們預測，大量季度末再平衡資金將從股票流向美國國債。美國銀行策略師預計，885億美元可能會轉移到美國固定收益資產，其中410億美元會轉移到美國國債中。

美債市已步入熊市區

美國長期國債結束了始於1980年代初期的牛市。衡量10年及以上期限美債的彭博巴克萊美國長期國債總回報指數已從2020年3月高位下跌逾20%，意味着市場跨入了熊市。

眼看借貸成本飆升，全球企業趕緊採取行動。今年（2021年）迄今為止發行了超過7,400億美元不同幣種的債券，創下紀錄最高水平。

較短期債券發行尤其火爆，近期發行的美國公司高評級債券有一多半是兩年或三年期，這會給投資者更大程度的保護，以免受債券收益率上升影響。

高收益公司債的表現遠超美國國債或投資級公司債，因為它們利差更大，面對收益率上升有更大的緩衝。收益率溢價更大的亞洲高收益美元債甚至逆勢給投資者帶來了回報。

一些非美元固定收益資產，例如歐洲高收益債券、人民幣債券及以日元為基礎的一籃子投資級證券也還處於盈利狀態。相比之下美國投資級信貸今年（2021年）迄今虧損約5%。