美SEC出手中概股慘遭血洗　港股再迎二次回歸機遇｜財經評論

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-03-25 21:12

美國三大股指於周三（24日）均高開低走，全線收跌。截至收盤，道指跌0.01%，收於32420.06點；納斯達克指數跌2.01%，收於12961.89點；標普500指數跌0.55%，收於3889.14點。其中中概股幾乎全軍覆沒，跌幅超過10%甚至20%的比比皆是。

熱門中概股集體重挫，香港大公文交所跌逾32%，騰訊音樂跌逾27%，唯品會跌逾21%，愛奇藝跌逾19%，貝殼跌逾13%，嗶哩嗶哩跌逾9%。新能源汽車股普跌，小鵬汽車跌逾15%，理想汽車跌逾13%，蔚來跌逾10%。

中概股慘遭血洗與美國證監會（SEC）發佈公告稱，通過臨時修正，以執行《外國公司責任法案》（HFCA Act）對上市公司信息披露的要求。市場普遍認為，這意味着在美國上市的中概股將面臨更大的退市壓力。

2020年12月，時任美國總統特朗普簽署了《外國公司問責法案》。該法案主要包含兩項內容：一是如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將被禁止在美國任何交易所上市；二是上市公司需披露自己與該國政府的關係。

對於第一條，幾乎意味着中國企業想要在美國上市就需要交出公司的審計底稿。而披露公司與本國政府的關係則讓很多中國國有企業難辦。

中國證監會此前也回應稱，從法案內容來看，該法案對外國發行人提出的額外披露要求，包括證明自身不被外國政府所有或控制，披露董事會里共產黨官員姓名、共產黨黨章是否寫入公司章程等，具有明顯的歧視性，均非基於證券監管的專業考慮，因此堅決反對這種將證券監管政治化的做法。以這些規定強制中國公司從美國證券市場退市，將對美國投資者利益乃至全球投資者利益造成嚴重損害。

不過這也未能阻止中概股回歸浪潮的開啓。自2020年《外國公司問責法案》在美國國會通過後，在美上市中概股紛紛選擇香港二次上市。截至今年3月24日，已經先後有12家中概股成功在香港二次上市。僅本月就有百度、嗶哩嗶哩兩隻中概股運作回到香港資本市場上市。《外國公司問責法案》簽署後，中國移動、中國聯通、中國電信已經先後從美股退市。中國最早的網路門户網站新浪也已經宣佈完成私有化合並。

根據 Wind 數據統計，目前在美上市的中概股以科技、消費及醫療為主，共計 272 家。根據港交所的最新原則，在美中概股回歸上市需符合以下兩點要求中的其中一點：其一為市值大於400億港元，其二為市值大於100億港元且當期收入超過10億港元。目前符合要求的中概股公司超過40家。

毫無疑問，中概股面臨的美國監管風險是福禍相依的。從近期中概股香港二次上市的情況看，這些企業都成功募集了大量資金，為日後發展擴寬了空間。企業選擇在哪裏上市，要綜合考慮上市目的地市場的多種因素，包括市場的估值高低、資金容量、包容性、便利性、認可度及法制環境等等。中概股回歸港股是香港市場競爭力提升的必然結果。

同時，中概股回歸也得益於香港市場投資者對這些企業的認可。一方面，區別於首次上市的企業，這些二次上市的企業已在美國市場證明其自我價值，多數在港二次上市的公司都獲得了很高的超額認購倍數。也説明香港市場投資者願意買他們的股票。另一方面，近年來中國內地資金已成為港股市場的重要資金來源，中國國內投資者對這些企業的業務情況比較熟悉，不會像中概股在美國可能存在文化認同差異。尤其是業績好、規模大的中概股更能輕鬆獲得更高的估值，也壓低了股票發行融資的成本。此外，香港已經擁有了成熟的二次上市機制與成功先例，對企業而言有章可循，不確定性也較低。

加上港交所自身與時俱進的制度改革，順應資本市場的變化，賦予了港股更強的風險承載能力，這不僅為A股資本市場的改革提供很好的借鑑經驗，也給中國內地資本市場改革提供了緩衝時間，彌補其目前的不足。

毫無疑問，中概股回歸會進一步鞏固香港國際金融中心的地位。隨着未來一批新經濟公司完成在香港上市，對於優化港股行業結構、活躍交易氛圍、促進香港和內地市場的互聯互通，乃至加速港交所進一步改革，都有重要意義。