美債息抵1.77厘美金再破位　專家指聯儲開綠燈　睇實今晚拜登大計

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-31 20:58

美國繼落實1.9萬億美元刺激經濟及全民派錢方案後，日前總統拜登將宣布上任首個基建大計。據最新外電傳出消息指，規模將高達2萬億美元。近期美元升勢未止，於基建大計披露前夕，美匯指數升抵93大關，創四個月新高，對於美國將會大花金錢搞基建，將對美元走勢帶來什麼影響呢?

美國拜登的基建方案，一直市場傳聞是高達3萬億美元，不過最新《華爾街日報》及《彭博》傳出，方案規模有機會縮減至2萬億美元。

今晚總統拜登將宣布上任首個基建大計

據外電引述消息人士透露，白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）向資深民主黨國會議員表示，基礎設施一攬子計劃規模約2萬億美元（約15.6萬億元），為期8年。另一消息人士指出，政府將會開徵約3萬億美元的稅款，為基建計劃尋找資金，會將由為期15年的企業稅率從21%提高到28%，以及對企業的全球利潤徵收一項最低稅率。

溫灼培：聯儲默許美債息急升 料債息升穿2厘

恆生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美元升勢主要是由於國債債息上升。十年期國債息上日升至1.77厘，再創一年新高，不過重點是聯儲局未有作出任何反應，似乎是放任甚至默許美債息上升，因此現時相信美債息的確有機會升抵2厘水平，從而刺激美匯指數升至94。

富國銀行證券部門宏觀策略主管Michael Schumacher早前表示，美國10年期國債孳息率今年最高可能升至2.25厘，明年有可能突破3%，創2018年11月以來高位。

不過，從美國的經濟及財政結構，是否能夠承受美債息持續急升，甚至升穿2厘呢?

富國銀行證券部門宏觀策略預測，美國10年期國債孳息率今年最高可能升至2.25厘，明年有可能突破3%（美聯社）

美樓價較上年升一成 債息倘急升危機大

要回答這個問題，可以從兩方面分析，一是美國的樓價指數，二是美國的財赤狀況。溫灼培指出，留意美國當地最新樓價數據，特別是上日公布的標普20大城市房價指數，數據顯示1月份未經調整樓價按年升幅繼續擴至11.1%，至於12月份亦高達10.2%。反映出來的經濟問題是，雖然美國受新冠肺炎打撃當地就業市場，全年就業人口銳減940萬人，但是美國的樓價卻是不跌反升，而且和一年前比，樓價升幅達到一成。倘若美債息繼續上升，勢必推高居民的按竭貸款負擔，相信聯儲局亦一定注意到相關問題及引伸的樓市風險。

第二、就是今晚的拜登新基建大計，對美國的財政影響。按美國國會預算辦公室（CBO）計算，2021財年聯邦預算赤字預計將達到2.3萬億美元，較上年有所下降，但遠超美國在新冠疫情之前的水平。值得注意的是，該金額並不包括美國總統拜登提出的1.9萬億美元的抗疫救助支出，亦不包括將會在今晚宣布的拜登基建大計。因此，有機會將兩個重磅經濟大計，涉及的金額達數萬億，有機會將美國今財年財赤升至4,5萬億水平。

總括而言，要預測美元的升勢，必須關注其美國的經濟狀況，以及債息水平。美債息上升，固然是支持美元上升的一個因素，不過，當美債債息升至一個令美國經濟、樓價及財政狀況出現壓力的狀態，將反過來壓抑美元升勢。溫灼培指出，今晚會細心留意拜登的基建方案，如何推動就業及經濟復甦，他對當地經濟持續復甦未感樂觀，認為綜合美國的經濟指標及財政狀況，維持對美元長期看淡的觀點。