成長股風光不再　十年期美債上揚是元兇｜財經評論

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-31 19:37

自2月初以來，十年期美債收益率的快速上漲時刻牽動着市場的神經。3月30日，美國十年期國債收益率漲破1.77%，創下2020年1月以來新高。受此影響，美國三大股指盡皆低開。雖然，美股盤中，十年期美債收益率一直在回落，但是市場情緒依然不高，美國三大股指全部收陰。

美債收益率是美元資產無風險利率水平的體現，是全球資產定價之錨。僅就股票市場而言，十年期美債收益率上行會削弱未來現金流「貼現」（將未來現金價值折算為當前現金價值）水平，從而壓低高成長型股票的估值。

2020年3月以來的全球股市行情主要由高成長型的「核心資產」帶動。在美國，核心資產的代表是蘋果、亞馬遜（Amazon）、Netflix、特斯拉（Tesla）等行業龍頭和霸主；在香港，核心資產的代表是騰訊、小米集團、美團等新經濟股票。這類股票有着廣闊的增長前景，能在未來產生大量現金流，因此在低利率環境中獲得了極高的估值。

隨着特斯拉股價不斷下跌，其創始人馬斯克（Elon Musk）的身價也在不斷縮水。（路透社）

然而，十年期美債的上行在很大程度上摧毀了核心資產股價的上漲邏輯，導致納斯達克指數、恒生科技指數等代表核心資產的指數震盪走弱。

雖然市場已經在一定程度上消化長端債券收益率快速上行帶來的衝擊，並且接受了十年期美債繼續上行的預期，但是不斷高企的美債收益率始終是懸在股市頭上的一把達摩克利斯之劍。

十年期美債收益率的上漲預示着貨幣政策拐點的臨近。本輪新冠肺炎疫情下的牛市行情其實就是流動性氾濫的結果。一旦美聯儲回收流動性，「核心資產」高估值的根基將不復存在，部分估值虛高的股票可能會面臨較大幅度的回調。

因此，每當十年期美債收益率創下階段性新高時，市場就會敲響警鐘。隨着美國通過1.9萬億美元的經濟刺激計劃，並擬推出超過2萬億美元的綠色基建計劃，市場通脹預期將繼續攀升，從而推高十年期美債收益率，不斷向市場發出預警信號。

可以説，持續上升的十年期美債收益率已經成為「核心資產」股價萎靡不振的「元兇」。

目前，市場普遍預計十年期美債收益率將於年底升至2%左右。中國社科院金融研究所副所長張明表示，年內長期美國國債收益率的上升空間比較有限，預計2021年十年期國債收益率可能上升到2.0%，但是突破2.5%是小概率事件。

張明認為，拜登（Joe Biden）政府還有1.9萬億美元的財政刺激計劃要推動，財政刺激主要資金靠發債募集，而美聯儲依然不得不大量購入新發國債。從財政貨幣政策配合的角度來講，今年美聯儲還要進行大規模量化寬鬆政策。因此，美聯儲貨幣政策在2021年開始收緊的可能性不大，也就不會繼續刺激美債收益率快速上行。

然而，美債收益率繼續上行的趨勢不會變。中金宏觀研究團隊預測，十年期美債收益率將於2022年第二、三季度達到2.5%至2.7%的階段性高點，之後的走勢很大程度上取決於美國未來財政擴張的力度。中金宏觀研究團隊認為，伴隨美國經濟復甦深化和財政衝擊，美債利率未來幾個季度大概率仍將保持陡峭化上行。