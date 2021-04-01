傳內地欲另設交易所引蘋果上市　港交所受威脅嗎？│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-01 13:30

《路透》上日（3月31日）下午3時半，一則有關中國政府考慮設立一個新的交易所，吸引在海外上市公司到中國集資的消息傳出，港交所(388)股價迅即由升轉跌，雖然跌幅不算大，最多只是2%之內，不過已能顯示投資市場對消息的關注。

原文引述了兩名熟悉消息人士指，中國考慮設立一個新的交易所，一來是吸引海外上市企業，二來是增強內地在岸市場的國際地位。同時指國務院已經要求證券監管機構，研究如何設立一個交易所，能吸引在離岸市場，包括香港及美國上市的中資企業到內地上市。

《路透》引述了熟悉消息人士指，國務院已經要求證券監管機構，研究如何設立一個交易所，能吸引在離岸市場，包括香港及美國上市的中資企業到內地上市。（資料圖片/江智騫攝）

對傳聞的三大懷疑

不過，這個消息的傳出，看來是有三大不妥之處，令人不禁產生滿肚懷疑。首先，從消息傳出的時間看，正值在美國上市的中概股剛於上星期遭遇「血洗」，多間企業股價急跌幾成。雖由基金高倍槓桿所致，但起因是美國證監就《外國公司問責法案》發聲明通過臨時修正案，如果外國公司不遵守美國審計標準，最高將會面臨除牌。

看似在邏輯上，為了保護中概股不受政治因素所累，鼓勵中概股回流，是順理成章的事情。但恰恰是如果基於這樣的考慮，另設一個交易所，從研究再到實施，歷時冗長，遠水不能救近火。明明就已經有具備各方優勢的港交所，為何捨近求遠？

而且，為何特別點明，該新設立的新交易所是要將在本港上市的中資企業吸走呢?試問，很多新經濟企業為何來香港上市？為何中概股會優圥選擇香港?坦白而言，是因為香港的同股不同權上市制度設計。內地如今不論是上海交易所還是深圳交易所，都沒法滿足這些企業的上市需求。

小米集團是首隻以同股不同權形式掛牌的新股。（路透社）

此外，按照如此說法，暗指內地希望成立一個新的交易所，和港交所做直接競爭，搶佔「市場」。這基本不可能。從內地政府在香港的戰略部署看，這種說法，明顯站不住腳。

才結束不久的中國兩會上，副總理韓正會見香港代表團的講話中，除了提到了完善香港特區選舉制度，也專門提到香港金融中心發展的議題。中央從國安法到改革香港選舉制度，都是希望處理完政治層面的問題，盡快回歸到經濟民生發展。在中央角度，依然期望香港鞏固國際金融中心地位

金融產業是香港的絕對支柱產業。政府數據顯示，本港金融服務業的增加值達到5801億元，佔全港GDP的21%。中央不會去動搖這個基礎，造成不必要的社會壓力甚至是社會情緒。要說中央政府會於此時此刻，在國內設立另一個交易所，另起爐灶，與港交所作正面競爭，是遠不符合、甚至不理解刻下的政治現實。

政府數據顯示，本港金融服務業的增加值達到5801億元，佔全港GDP的21%。

第二，從非常現實的層面，會去美國尋求上市的中資企業，一是因為上市制度所限，另外就是國際資本。香港市場就是典型的機構投資者佔主導的開放性國際市場，也是國際資本投資中國市場的平台。新經濟企業到香港上市，可以從國際市場，特別是從國際機構投資者那裡獲取資本。而內地市場基本只是從內地投資獲得資金，這是很顯然的。

反過來說，對於外媒報道中所說的要吸引海外跨國科技龍頭企業，諸如特斯拉及蘋果公司等來內地上市集資。不能忽略的是，要如何突破內地嚴格的資金管控問題？

在中國現行金融制度下，非常慎防資金大舉流入流出，監管層擔心對金融穩定造成問題。顯而易見的，要吸引跨國科技龍頭在中國上市，可以吸引的資金既會是國內投資資金，同時更會牽動的是期望投資龍頭企業的大批外資，但是外資要投資國內股市以及將資金掉走，仍然受到多重資本法規限制。

去美國尋求上市的中資企業，一是因為上市制度所限，另外就是國際資本。（VCG）

所以，從政策推動的角度，理應是取易不取難，善用本港數十年來容許資本流入流出的自由，先吸引國際企業來香港第二上市，以發揮本港的金融優勢。

第三、外電傳出的消息內容，是指其中一個考慮的選項，是將北京的小型交易所如新三板提升，升級至吸引中概股在海外回歸上市的場地。先不談這個說法，是欠缺了對新三板成交及資金流量的認知(現時新三板掛牌公司一周的成交額僅得20餘億人民幣)；而更重要的是，從中國的國家行政及政治佈局，每一個大城市都有其獨特的性質及地位，北京作為國家的首都，定位一向是全國的政策及政治管理中心。在中共一貫政治倫理來說，都不會將北京賦予更多金融的成分。

綜合以上三點，外媒此次傳出的消息，雖然挑選了一個非常特別的時間發布，就是中概股在美國遇到股災後的一周，不過，從國家金融政治佈局，及政治倫理的角度看來，該消息恐怕不真。