中國GDP增速破紀錄　既有「量」又有「質」｜財經評論

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-16 21:25

中國一季度國內生產總值（GDP）創下1992年有季度數據以來的最強勁增長。4月16日，中國國家統計局發佈的數據顯示，按可比價格計算，2021年一季度中國GDP按年增長18.3%，比2020年四季度按季增長0.6%；比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5.0%。

2021年既是中國步入小康社會的第一年，也是「第十四個五年規劃」（簡稱「十四五」）的開局之年，同時還處在「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期。對於中國經濟而言，2021年將進入一個全新的發展階段。

在2021年的政府工作報告中，全年經濟增長預期目標是「6%以上」。政府工作報告表示，「考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展」。也就是説，中國經濟發展已經不再過分追求「量」的增長，而是更加註重「質」的提升。

然而，2021年一季度的統計數據顯示政府工作報告過於保守了，一季度中國經濟既有「量」又有「質」。

PMI數據顯示，中國製造業正處於高景氣區間。（新華社）

數據顯示，2020一季度，中國全國規模以上工業增加值按年增長24.5%，按月增長2.01%；兩年平均增長6.8%。值得注意的是，裝備製造業和高技術製造業增加值按年分別增長39.9%、31.2%，兩年平均分別增長9.7%、12.3%，顯示出中國的產業升級正在加速。從產品產量來看，新能源汽車，工業機器人，挖掘、剷土運輸機械，微型計算機設備，集成電路按年增速均超過60%，兩年平均增速均超過19%。

中國製造業快速擴張，顯示出較高景氣度。數據顯示，2021年3月中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.9%，連續13個月高於臨界點。其中，企業生產經營活動預期指數為58.5%，擴張速度較快。

從投資的角度來看，中國全社會對高技術的投資增速顯著高於整體投資增速，顯示出經濟轉向高質量發展。一季度，全國固定資產投資（不含農户）95994億元，按年增長25.6%，按月增長2.06%；兩年平均增長2.9%。高技術產業投資按年增長37.3%，兩年平均增長9.9%；其中高技術製造業和高技術服務業投資按年分別增長41.6%、28.6%，兩年平均分別增長10.7%、8.2%。

高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業投資按年分別增長50.0%、49.5%，兩年平均分別增長9.1%、24.2%；高技術服務業中，檢驗檢測服務業、研發設計服務業投資按年分別增長55.7%、48.2%，兩年平均分別增長14.8%、21.5%。

值得注意的是，中國政府在表述「十四五」時期主要目標任務時，明確提出「全員勞動生產率增長高於國內生產總值增長」，這將成為衡量經濟發展質量的重要量化指標。中國民生證券宏觀研究團隊認為，生產效率的提高將帶來經濟增長質量和潛力的雙重提升，「2021年中國全要素生產率有望開啓新一輪快速增長，中國經濟有望迎來新一輪上升周期」。目前，中國宏觀經濟數據正在反映這一變化。