Netflix制霸93屆奧斯卡　投入之大令對手望塵莫及｜財經評論

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-27 08:30

Netflix（奈飛/網飛）在剛去周日（25日）度過了一個美好的晚上，其出品的影片在第93屆奧斯卡頒獎典禮上橫掃七項大獎，領跑所有電影製片公司，成為最大的贏家。

從第一次入圍奧斯卡以來，Netflix在拿獎的道路上可謂突飛猛進。2014年，Netflix首次獲得奧斯卡提名，並且只是關注度較小的紀錄片。此後，Netflix出品的電影每次都能入圍奧斯卡，但是直到2017年其出品的《白頭盔》才首次獲得第89屆奧斯卡最佳紀錄短片獎。

隨着Netflix不斷加大對內容創作的投入，越來越多頂級人才開始加盟Netflix，使其電影品質不斷上升。

2018年和2019年，Netflix分別獲得8項和14項提名。事實上，流媒體正在改變觀眾看電影的習慣，並且正在重塑電影行業的格局。儘管Netflix沒有獲得含金量較高的獎項，奧斯卡的態度已經開始慢慢轉變。

在93屆奧斯卡頒獎典禮上，趙婷因《Nomadland》獲得最佳影片獎和最佳導演獎。(美聯社）

2020年，Netflix出品了大量優質電影，並獲得24項奧斯卡提名，首次擊敗了其他所有電影製片商（迪士尼獲23項提名、索尼獲20項提名）。雖然只有2項提名真正獲獎，但是Netflix出品的電影已經獲得了業內認可，已經沒有人再輕視串流媒體公司出品的電影作品。

從品質而言，Netflix已經不遜於任何一家傳統電影製片公司。可以説，流媒體電影已經從「邊緣地帶」開始登堂入室。最終，在2021年的第93姐奧斯卡頒獎典禮上，Netflix一家公司包攬了35項提名，遠超其他流媒體公司和傳統電影製片公司，其中7項提名獲獎，成為最大的贏家。

值得注意的是，在電視劇方面，Netflix的品質也遠超競爭對手。電影、電視評分平台IMDb出的2020年十大高分劇集中，Netflix包攬其中七席。隨着Netflix不斷推出精品電影和電視劇，流媒體公司的影視作品質量已經獲得觀眾的普遍認可。

其實，以Netflix的投入來看，Netflix能夠橫掃奧斯卡並不令人震驚。Netflix的擴張模式就是通過優質獨家內容獲取大量用户。通過瘋狂「燒錢」，Netflix的優質內容逐年上升，獲得這樣的成就只是時間問題。

據流媒體數據平台JustWatch統計，自2010年以來，Netflix對創作內容的投入佔所有訂閲型視頻點播（SVOD）平台的45%。2020年Netflix的內容支出約為170億美元左右，超過第二大競爭對手亞馬遜Prime Video的兩倍有餘。

在電影方面，Netflix的主要競爭對手是迪士尼。目前，Netflix有500多部電影處於後期製作和預備推出階段，其中包括2021年的71部大片，涵蓋喜劇、恐怖片、家庭電影等多種類型。預計2021年，Netflix在內容上的投入將超過170億美元。

相比之下，迪士尼計劃在2021年推出32部電影和電視劇，其中電影僅有23部。2020年，迪士尼在內容上的投入僅約20億美元，體量與Netflix不在一個數量級。

因此，可以預見，在未來Netflix仍將是奧斯卡的主要贏家。