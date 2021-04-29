天下沒有不散的筵席　哪些因素會引發美股「牛轉熊」

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-29 12:00

2020年年初的新冠肺炎（COVID-19）疫情雖然讓標普500指數多次觸發熔斷，但是隨着市場情緒逐漸平穩，美股在史無前例的貨幣寬鬆政策連創新高，重新回到牛市行情。

值得注意的是，全球經濟產值至今仍未恢復到疫情前狀態，股市的火熱只是貨幣超髮帶來的刺激作用。可以説，如今的美股牛市已經脱離經濟基本面。

隨着資產泡沫的積累，市場的情緒逐漸繃緊。2月末美國十年期國債收益率快速攀升一度導致納斯達克指數回調超過10%。儘管隨後納斯達克指數在隨後的兩個月中「收復失地」，但是投資者對宏觀經濟層面的敏感不會就此消失。

從歷史數據來看，美股暴跌的直接誘發因素就是市場資金迅速出現短缺。如今，槓桿的使用以及量化交易的介入讓這種短缺爆發的更加迅猛。那麼，未來哪些因素可能引發資金短缺，導致美股「牛轉熊」呢？

由於槓桿和程序化交易的普遍運用，美股更容易出現暴跌。（新華社）

誘因一：美聯儲（Fed）宣佈加息。美聯儲加息可能是對美股衝擊最大的事件。一旦美聯儲加息，貨幣供應量會快速收緊，資金會優先撤出風險資產，股市必然面臨較大級別的回調。

但是，美聯儲在近兩年加息的可能性很小。美聯儲官員多次明確加息條件，即通貨膨脹率持續達到2%且勞動力市場完全恢復。如今，美國核心PCE通脹率僅為1.4%，而且從2012年以來的數據來看，很少能夠長期維持在2%以上。此外，美國勞動力市場遠未恢復到疫情之前，距離充分就業還有很長的路要走。

根據美聯儲提出的貨幣政策調整順序，美聯儲在加息前會先減少債券購買規模。目前來看，近兩年美聯儲加息的可能性很小，但是可能會減少債券購買規模為加息做鋪墊。

誘因二：新冠病毒變異速度超出預期，現有疫苗接種速度無法做到羣體免疫。目前，市場對未來經濟復甦的樂觀預期在很大程度上基於疫苗已經開始大範圍接種。但是，隨着病毒的不斷變異，歐洲、印度等地再次面臨捲土而來的疫情。如果現有疫苗無法對抗變異病毒，市場情緒或將因此反轉，引發一輪下跌。

誘因三：垃圾債市場暴雷。在低利率環境下，美國垃圾債（即高收益債券）受到資本市場熱捧。2021年一季度，美國垃圾債發行量錄得1,396億美元，創下歷史新高，垃圾債的平均收益更是在2月首次跌破4%。

在美國政府持續不斷的財政救援計劃下，低評級公司的違約率在3月下降至3.15%，錄得10個月來最低水平。信貸市場投資者的信心也隨之上升，越來越多的資金開始湧入垃圾債市場。

然而，高風險資產通常更易受到宏觀經濟環境的影響。如果宏觀經濟復甦不及預期，或者經濟長期無法走出疫情的陰霾，那麼低評級公司發行的垃圾債可能會出現大範圍違約，進而傳導至所有風險資產，導致股市大跌。

誘因四：地緣政治風險爆發。美國新任總統拜登（Joe Biden）沒有實質性改變美國優先的對外政策，美國與其他國家仍然存在經貿衝突的風險。此外，中美競爭的加劇、全球治理體系的重塑等因素都給全球經濟的復甦帶來巨大不確定性。如果再次發生類似2018年中美貿易戰的經貿衝突，美國資本市場或將再次陷入恐慌。