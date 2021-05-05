中歐投資協定擱置　歐盟左右逢源　最後還是利益先行│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-05 21:02

歐盟已暫停批准中歐全面投資協定，原因是中歐雙方在互相制裁之後外交關係惡化。事實上，中歐協議既百利而無一害，同時又可向美方施壓要價。如今中歐協議遭擱置，歐盟左右逢源之舉輕而易見，結果到最後還是看利益行事。

歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月4日表示，歐盟方面已經暫停認可中歐投資協議的程序。東布洛夫斯基斯指，從目前中歐互相制裁，包括北京方面制裁歐洲議會成員的情況而言，整個氣氛對認可有關協議沒有幫助。他認為如何促進通過協議，將視乎中歐關係的進化情況。與此同時，法、德媒體稱歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）今日將宣布建議立法，阻擋中資併購歐洲企業和參與招標。

磋商7年之久 因制裁問題毀雙方關係

歐盟與中國的經貿磋商進行達7年之久，歐盟長期以來希望達成擴大歐盟企業准入中國市場的協定，為歐洲企業投資中國金融服務、電訊、電動車及其他產業創造條件。

然而，歐盟在3月22日就新疆人權問題制裁4名中國官員及1個實體，是32年來歐盟首次對中國作出制裁。中國外交部同日隨即反擊，宣布對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁。歐洲議會亦隨即宣布取消在3月23日審議中歐投資協定的會議。中歐雙方關係急轉直下，歐盟與中國互相制裁，雙邊關係出現少見的緊張，讓原本談好的投資協定出現變數。

去年底，當時歐盟委員會完成中歐投資協定的談判之後，尚需檢視協定文本以及翻譯成數十種歐盟語言文件，其後再經歐盟27個成員國同意及歐洲議會的批准才會生效，是以若中歐投資協定訂立過程能有進展，整個過程預計也要在2022年年初才會完成。

美國欲拉攏歐洲 政治風向改變

不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在3月24日於比利時布魯塞爾會面，討論改善歐美關係，並同意合作應對中俄等問題。這可見美國重新拉攏歐洲成為自己的勢力。

昨日布林肯否認中美正進行「新冷戰」的説法，稱不會為包括中美等關係加上標籤，主因國與國之間的關係很複雜。布林肯又說，拜登政府的立場，是美國必須以強國姿態與中國交往，美國要與盟友合作應對中國，並依靠和參與各種各樣的多邊和國際組織，因為這是制定許多規則的地方；否則如美方不採取行動的話，北京很可能會嘗試取代美國的位置。

美國國務卿布林肯與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利3月24日於比利時布魯塞爾會面，討論改善歐美關係，並同意合作應對中俄等問題。（Reuters）

歐盟博弈遊戲 一切利益先行

一切原是博弈遊戲，中歐協議百利而無一害，中國亦讓利令歐洲加大進入市場。當初，中歐協定亦是德國總理默克爾的一項首要任務，因為它將讓德國戴姆勒和大眾等公司能更好地控制在中國業務，故不理美國反對，在現任美國總統拜登上任前便急着與中國達成初步協議，事實上，這亦是向美方施壓要價。

如今中歐協議擱置，但東布洛夫斯基斯卻指「達成協定的根本因素仍然存在，即解決歐中關係的不對稱問題」，即意味最後還是看利益而行。