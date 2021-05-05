經濟學人智庫料美國4萬億美元刺激方案　最終僅約一半會通過

撰文： 劉暢 最後更新日期： 2021-05-05 21:06

據《路透》報道，經濟學人智庫發表報告稱，預期美國總統拜登提出總規模達4萬億美元的基礎建設和就業的刺激計劃，最終只有約一半即2萬億美元能獲得通過；建造及清潔能源板塊將為主要贏家，同時，電動車及數碼經濟也值得關注。

拜登龐大規模的刺激方案令人關注會否導致通脹飆升或公共債務不能持續增長，報告稱，儘管其預期只有部分的刺激方案能獲得通過，但這些風險不能看輕。

報告認為，美國的通脹風險料較2007至08年環球金融海嘯後的為大，但預期有幾項因素可防止通脹失控。首先，勞工市場復甦可能緩慢，因主要行業如休閒、酒店旅遊及交通運輸業將要兩至三年時間才看到消費需求恢復。此外，2021年平均工資料將較去年下跌，因低收入人士（包括食品服務業）將找到工作，拖低今年平均工資水平。

報告預期今年美國通脹率處於約2%的穩定水平，加上勞工市場復甦，將推動美聯儲（FED）於2023年底加息。

此外，經濟學人智庫預計，美國的公共債務佔國內生產總值（GDP）比例將由去年的100%上升至2021至22年的每年平均105%，但假設實際利率仍低於近幾十年來的水平，借貸成本看來可以持續，且目前的數據也表明這是可行。報告預期，美聯儲在2023年末前仍會維持政策利率於接近零的水平，之後才會逐漸升息。

報告並稱，儘管如此，倘美國通脹增速超乎預期，仍將為影響其預測的一大風險。

美國財政部長葉倫在周二發表的講話中表示，利率可能需要小幅上升以防經濟過熱，但通脹不會成為美國經濟的問題。她這番言論加深科技股的跌勢，並推高長期美債收益率。其後她再表示，她既不是預期也不是建議加息。