PPI急升CPI唔跟　分析：下游廠商硬食貴價建材│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-12 20:41

大宗商品價格急升，連同上游的出廠價格指數急升，中國PPI升幅創三年半新高，惟CPI卻未有跟隨。分析指，出廠價格成本上升的因素目前尚未轉嫁至下游消費者身上，下游廠商卻寧願「硬食」貴價產品，導致其利潤將會受壓。

據內地國家統計局的數據，4月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升6.8%，高於預期，並遠高於3月4.4%的升幅，創下2017年10月以來新高。但全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，略低於預期的1%，可是增速較3月按年增加0.4%，加快0.5個百分點。

對此，人民銀行於《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》表示，對中國消費者物價的影響上，近年PPI向CPI的傳導關係明顯減弱，國際大宗商品價格的波動對CPI走勢的影響也相應較低。

再者，中國生豬供應已基本恢復，豬肉價格總體呈下降趨勢，豬肉價格繼續下降11%。人行初步預計今年CPI漲幅較為溫和。同時，又提到要「珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係」。

憂經濟復甦未穩 下游廠商未敢轉嫁至消費者

PPI上升對CPI具有傳導作用，惟目前效果未見顯著。高盛認為下游廠商的定價能力相對較弱，而經渠道考查後發現，因經濟復甦步伐未穩，下游工廠和銷售商寧「硬食」貴價進口價格，亦未敢轉嫁至消費者，故認為未來CPI維持溫和上升，但PPI卻可在第2季到達頂峰。

PineBridge經濟分析師Paul Hsiao指出，中國PPI受全球商品價格急升而帶動，但CPI未能跟上，認為中央未有足夠條件去收緊貨幣政策，就近期而言，中國廠商料成為吸收價格上行壓力，並導致毛利率下降。

截止今年3月底，PineBridge資產管理規模（AUM）達1,330億美元（約10,331億港元），其中大部分客戶來自亞太區，客戶資產管理規模達763億美元，佔近57%。

至於巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，雖然出廠價格持續上升，但傳導至消費商品價格卻未見起色，她預計，第2季PPI料會持續向上，並在5至6月升至近8%，直至下半年才有所放慢，而CPI則溫和上升。