中國4月金融數據全遜預期　不再提「不急轉彎」因彎已轉成？

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-12 20:47

中國4月份金融數據全遜預期，在經歷第一季新增貸款創新高之後，人行開始發出收水轉向訊號。既在公開市場操作上盡顯其精准調控外，而人行昨日公布的《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》，亦抽走了「不急轉彎」的字詞。

中國最新發布的4月份M2貨幣供應按年升8.1%，低於市場預期之升9.2%，增速分別比上月末和去年同期低1.3個和3個百分點。人民幣貸款增加1.47萬億元（人民幣‧下同），低於市場預期之增加1.6萬億元，比上年同期少增2,293億元，至於社會融資規模增量為1.85萬億元，按年少1.25萬億元，比2019年同期多1,797億元，惟低於市場預期之增2.29萬億元。

人行新提「珍惜正常的貨幣政策空間」

昨日中國的人口普查、PPI、CPI數據蓋過了人行的《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》，人行昨日公布的《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》抽走了「不急轉彎」的字眼，只提及人民銀行將把好貨幣供應總閘門，精準開展公開市場操作，保持市場流動性合理充裕等等，甚至最新提及「珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係」。

今日的4月份中國金融數據全遜預期。中信証券預計M2與社融增速仍將延續「適度增長」，維持兩者較上年末回落2個百分點左右的判斷不變，同時，又預期年內政策利率出現調整的概率不大，貨幣政策仍將繼續保持對經濟的必要支持力度。去年底中國M2增長為10.1%。

再者，中國PPI升幅創三年半新高，惟CPI卻未有跟隨。4月PPI按年升6.8%，而CPI只按年升0.9%。高盛認為未來CPI維持溫和上升，而PPI抽升並未造成中央加息或收緊貨幣政策的誘因。

中國4月份M2貨幣供應按年升8.1%，低於市場預期之升9.2%，增速分別比上月末和去年同期低1.3個和3個百分點。（資料來源：彭博）

另外，人行為保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，並使M2和社會融資規模增速向反映潛在產出的名義經濟增速靠攏，而中國將2021年GDP增長目標定為6%以上。不過，內地流動性未見大幅收緊，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）於1.8%至2%水平徘徊，暫未需擔心流動緊張問題。

由「不急轉彎」轉為「珍惜正常的貨幣政策空間」，意味中國目前正循收緊幣策方向進發。誠然，在PPI、CPI等數據配合下才可促成時機，具體收緊機會仍需觀察。不過，如M2確定要減速下行至與名義經濟增速，年內的餘下時間亦最多只有如4月份的增速水平，而不會再度加大。然而，A股近期表現不振，仍於3400至3500點附近上落，欠缺上升動力。