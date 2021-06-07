G7達成全球最低企業稅率　中國或將積極參與

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-06-07 22:48

6月5日，七國集團（G7）財長會議達成共識，同意實施15%的全球最低稅率。主持會議的英國財政部長裏希·辛偉誠（Rishi Sunak）表示，「這是一項真正具有歷史意義的協議」，將在21世紀創造一個更加公平的稅收制度。

根據G7財長和央行行長公報，7國達成了以下共識：一是承諾所有市場國家可以對大型跨國公司利潤超過營收10%的部分徵稅，徵稅規模不低於這部分盈利的20%。二是承諾實施以業務發生國家為基礎的全球15%的最低稅率。三是實施新國際稅法後，移出所有的數字服務稅。四是希望能在7月份的G20財長會議上達成更廣泛的協議。

G7達成的全球稅收協議是經濟合作與發展組織（OECD）關於稅基侵蝕與利潤轉移（BEPS）稅收改革倡議的一部分。OECD的數據顯示，OECD國家的公司所得稅平均稅率已經從2000年的32.3%下降到如今的23.7%。

7國財長就全球最低稅率達成共識。（美聯社）

多數國家將受益

事實上，無底線的稅率競爭在過去20年間嚴重侵蝕了各國政府的稅基。法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）等人的研究顯示，2017年全球跨國公司賺取的利潤中，約40%（超過7,000億美元）被藏在避稅天堂。

稅收是調節社會分配、提高社會福利的重要來源，稅收減少不僅會使政府財政失衡，也會擴大社會的貧富差距。在疫情期間，英國政府無力支撐龐大的財政刺激計劃，因此不得不提高公司所得稅。

此外，發展中國家也是全球稅率競爭的受害者。國際貨幣基金組織（IMF）的統計顯示，由於跨國公司將利潤轉移到低稅率地區，非OECD國家每年損失約2,000億美元的財政收入，約佔GDP的1.3%。

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）認為，「這種競相降低稅率做法的唯一受益者就是最富有的跨國公司」。

目前，OECD一直在研究如何遏制稅基侵蝕，並與全球140多個國家進行全球最低公司所得稅稅率的談判。但是，此前由於美國等國家的阻撓，該談判的進展並不順利。OECD框架下全球稅收改革的一項重要議題就是跨國公司應當在業務產生地納稅。由於美國大量的跨國公司在全球各地賺取了大量利潤，美國政府此前並不支持按地域繳稅的條款。

可以説，此次美國政府權衡利弊後，同意市場國家對跨國公司的當地業務徵稅，是全球稅收談判的一項巨大進步。美國對全球稅收改革的推動可能會使談判進入快車道。除了一些海外避稅天堂以外，全球大部分國家都將因此而受益。

中國或將積極參與

中國外交部6月7日稱，中國相信二十國集團（G20）在設定全球最低企業稅，應採取實際方法，展示出相容並蓄。目前，中國官方未對全球最低企業稅率明確表態。但是，中國國家稅務總局的官網顯示，中國一直積極參與OECD關於稅基侵蝕與利潤轉移的稅收改革倡議。

根據中國稅收法規，中國企業所得稅的標準稅率為25%。但是，國家鼓勵類行業內符合條件的企業，例如高新技術企業和部分集成電路生產企業，則可享受15%的低稅率。因此，整體來看，中國企業的稅收負擔高於全球最低稅率。達成15%的全球最低稅率對中國稅收體制的影響並不大。

目前來看，全球稅收制度改革已經是大勢所趨，中國必然會加入其中，積極貢獻自己的智慧。同時，隨著越來越多的中國企業走出國門，中國稅收體系也面臨著稅基流失的風險。3月23日，中國國務院副總理韓正在召開財稅工作座談會時表示，中國要「穩定宏觀稅率」。因此，對中國政府而言，積極推動全球稅收制度改革利人利己。

與中國內地相比，香港可能會受到影響。根據中國銀行研究院的研究，中國香港是全球第七大避稅港，也是亞洲最大的避稅港。目前，香港對企業實行兩級制所得稅，利潤低於200萬港元的情況下，不同類型企業適用所得稅稅率為8.25%或7.5%，超過200萬港元的部分按16.5%或15%徵收。根據估算，香港有效公司稅率不超過10%。

因此，中銀研究認為，「全球最低企業稅率」可能會削弱香港的低稅率優勢，增加在港跨國企業稅務和合規成本。當然，中銀研究也表示，企業稅率並非跨國公司全球佈局決策的決定性因素，全球範圍實施統一的最低稅率標準將放大稅收因素以外的營商環境重要性，香港固有的營商環境優勢仍有利於吸引跨國公司來港投資佈局。