PPI爆升9%創十三年高　ING首席經濟師：兩因素預示升勢見頂

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-09 19:46

市場聚焦中國經濟復甦情況，中國5月CPI和PPI數據均告上升，分析指，CPI未來料繼續溫和上升，但PPI有機會隨商品價格回落而不會再創新高。

中國5月居民消費價格指數（CPI）按年增長1.3%，較上月的增長0.9%為多，但低於預期的增長1.6%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上升0.9%，升幅比上月擴大0.2個百分點。另外，中國5月工業生產者出廠價格（PPI）按年急增9%，創逾12年半新高，勝預期的增長8.5%，亦較上月的增長6.8%為多。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，5月PPI上升主要是由於能源和大宗商品價格上升而推高，商品價格上升為環球趨勢，原油期貨亦升至70美元，預計未來PPI會持續上升。而CPI則溫和向上，之前豬瘟令豬肉供應減少，令豬價上升，現時生豬生產不斷恢復，豬肉供給持續增加，其價格繼續下跌，今年CPI因基數效應而慢慢上升，但料經濟復甦未必如想像中快。

中國5月CPI按年增長1.3%，PPI按年急增9%，創逾12年半新高。（新華社）

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈接受訪問時亦認為，豬價是影響CPI最重要的因素，「去年5月豬價升幅放緩，並有黃金周，令交通費用也會上升，故今年5月CPI上升。她預料未來因基數低而上升，預料6月增幅不大，但7至8月因暑假而促使跨省旅遊（如疫情無再蔓延，旅遊照常開通），料CPI會向上。至於PPI方面，彭藹嬈表示，商品價格特別是金屬資源在5月最後一周回落，同時有指中國正在考慮對動力煤價格設置限制的行政措施，預料PPI不會再創新高。

彭藹嬈：第2季下游廠商利潤受壓更大

中國國務院總理李克強早前於5月24日與十幾家製造業企業家「站談」，指今年以來，受主要是國際傳導等多重因素影響，部分大宗商品價格持續上漲，又指下游企業在消化大宗商品上漲帶來的不利影響方面付出了努力，政府會想方設法做好大宗商品的保供穩價工作，合理引導市場預期，又努力防止向居民消費價格傳導，避免影響人民群眾生活。

面對下游廠商利潤收窄，彭藹嬈表示，第2季下游廠商利潤受壓更大，不過，上游企業亦要減價予下游企業，承擔部分利潤壓力，有望消費者所承受的影響較細。「每間廠商的受壓程度不一，普遍利潤率約處5%。即使中國走出新冠疫情，環球仍在復甦過程，中國與外國產品的價格又不能相差太遠，最終產品可加價的機會微。」

她又指，目前PPI大升是來自外國資源價格上升，中國基建規模每年都差不多，故最重要的是要視乎美國總統拜登刺激經濟計劃的獲批時間和規模，對原材料的需求再有支撑，而具體基建規模的細節要待國會相討。

中國國務院總理李克強早前表示，政府會想方設法做好大宗商品的保供穩價工作，努力防止向居民消費價格傳導，避免影響人民群眾生活。（新華社）

林樵基：下游廠商可自決加價與否

在PPI中，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業價格上漲99.1%，煤炭開採和洗選業價格上漲29.7%。林樵基認為，下游廠商其實是自己決定會否將價格傳導至消費者，「這視乎廠商如何看待商品價格的周期，如果廠商認為商品價格周期是短期的，便會不加價，待日後原材料價格回落，便可以重新賺回。目前CPI與PPI的關係愈來愈長，可能要到5至6個月後才反映」。

另外，他亦指，中國的CPI組成是食品佔大部分，而PPI上升主要是原材料上升，在此比例之下，便減去一部分可呈現在物價指數上漲的情況，故不似如美國般的直接由原材料直接反映在物價指數上的現象。

林樵基預計日後中央最大機會由供應入手，如容許增產、加大進口等等，令廠商盡快回復正常營運和重回正常利潤水平。（新華社）

中央調控商品炒價 助廠商回歸正常營運

與此同時，政府會設法穩定大宗商品的價格工作，對大宗商品提供窗口指導。彭藹嬈亦指出，中央不願大宗商品急升，導致造成金融混亂，炒高商品價格令金融市場有風險。

林樵基認為中央出口已算是幫手，預計日後中央最大機會由供應入手，如容許增產、加大進口等等，這是中央可以做的事，亦令廠商盡快回復正常營運和重回正常利潤水平。