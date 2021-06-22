中國經濟｜德國商業銀行周浩料今年GDP增長8.4%　人幣貶至6.6水平

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-22 18:08

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，中國上半年經濟增長自低基數回升，出口動力亦見增強，而預計出口已達高位，內需消費又不及預期，下半年經濟將出現週期性放緩，預期今年中國GDP增長8.4%，明年則放緩至增長5%。

就PPI及CPI的價格傳導問題，周浩認為中國傳導能力不完整，只能將部分傳導，PPI上升反映傳入性通脹，惟CPI未能反映最終產品加價。「情況與2017年相似，當時PPI上升但CPI不升，消費者也不太感受到加價壓力。不過，如果商品價格維持高位，對下游廠商會有影響，目前仍需觀察商品價格走勢」。他預計7月PPI料達高位，但不等於下半年會回落，料下半年會維持在按年升8至9%的高位。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，預期今年中國GDP增長8.4%，明年則放緩至增長5%。

明年中美兩國GDP增速同約為5% 中國不隨美國收緊幣策

面對美國最快明年加息，周浩預計，中國的貨幣政策取態獨立，其政策主要標準來自國內的經濟和市場動態，「一來中國下半年經濟可能較預期慢，二來中國利率本身已較外國高，相信中國不會跟隨美國加息，並維持穩健的貨幣政策，料明年或後年都不會加息」。他預計明年美國GDP料增4.5%，為中美兩國經濟增速在40年以來最接近的一次。

另外，他表示，人民銀行並不希望人民幣出現大幅波動，預計人民幣今年底約處6.6，明年微跌至6.7水平。人行自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2百分點，即由5%提高至7%。

對於華融和恒大的債務問題，周浩指，中國的信貸增長放慢，對信用風險更為重視，因信用周期先行於經濟周期，「在收緊的貨幣政策的方向中，重債務的企業率先受害，中央一來有意懲罰過份槓桿的企業，二來有助管理國內的資產負債表。」