國策解讀│中國經濟回穩　人行難鬆手放水　人民幣現水平見穩

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-30 08:50

人民銀行貨幣政策委員會上周五（25日）召開2021年第二季度例會，可視為央行日後的貨幣政策的「風向標」。

會議指出，中國經濟運行穩中加固、穩中向好，防範外部衝擊，完善央行政策利率體系，優化存款利率監管，調整存款利率自律上限確定方式，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人民銀行貨幣政策委員會召開2021年第二季度例會，會中表示中國經濟運行穩中加固、穩中向好。（新華社）

關注下半年利率或上升

中信證券首席分析師明明發表報告指，人行目前貨幣政策以穩為主，未來或難以出現明顯寬鬆，下半年政策組合或將主要依靠財政發力穩增長，需關注中性貨幣背景下，留意財政政策對穩增長目標的反應，以及關注第四季度利率上行的可能性。

明明表示，在對經濟形勢的描述中，是次例會新增「經濟運行穩中加固、穩中向好」，刪除了「發展動力不斷增強，積極因素明顯增多」以及「經濟恢復進程仍不平衡」，意味對現時經濟形勢的表述更加積極。

同時，在經濟運行穩中向好的情況下，是次會議刪除了「保持對經濟恢復的必要支持力度」，後續貨幣政策或難明顯寬鬆。此外，「努力保持經濟運行在合理區間」改為「保持經濟運行在合理區間」，也再次印證了當前經濟形勢向好，貨幣政策難以明顯寬鬆的立場。

中央對房地產的調控未有放鬆。（VCG）

房地產仍為大力監管之處

不過，即使中央表示繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低，但是對房地產的調控未有放鬆。除了「三道紅線」外，據內媒報導，目前廣州二套房貸利率最高的已經突破了6%，預計下半年將進一步上調，這已經是廣州半年來的房貸利率的第4次上調。

今年年初，廣州工農中建四大行房貸利率率先上調。四大行從原來的首套房LPR+40基點、二套房LPR+60基點，調整為首套房LPR+55基點、二套房LPR+75基點，上調後，首套房貸的利率為5.2%、二套房為5.4%。直至6月初，第四輪房貸上調首先是建行，首套利率由原來LPR+75基點上漲到LPR+100基點，二套利率由原來的LPR+85基點上漲到LPR+120基點。

另外，據中紀委網站，中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組，開展信貸領域專項監督，在主動查處的職務違法犯罪案件中，涉及信貸領域案件超過70%包括違法發放貸款、以貸謀私、收受賄賂等，強調將「管住錢」與「盯住人」、內防與外控相結合，嚴防信貸資金違規流入房地產領域。

人民幣過快升值或將對出口型企業造成壓力。（視覺中國）

料人民幣處6.46為合適水平

至於人民幣方面，中央多次表示人民幣雙向波動。中國人民銀行副行長劉國強5月時表示中國外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩，未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。同時，又向市場傳遞「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的信號。

人民幣現處6.46水平，自人行6月15日上調金融機構外匯存款準備金率2百分點，即由現行的5%提高至7%，人行便稍為走弱。人行是次提到促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，相信此水平為人行認為合適的水平。