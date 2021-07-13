瑞士百達財富管理：未來十年納指表現最佳　中國股市回報料達7.2%

瑞士百達財富管理表示，預計未來十年中國股市年均回報為7.2%，而美股則要面對高估值的問題，料整體美股年均回報為5.7%。



瑞士百達財富管理資產配置與宏觀研究主管戴卓鳴表示，在眾多資產中，他最看好納指，認為科技是增長動力來源，料未來十年年均回報達8.5%，較美國股票的整體預期高出280個基點。他再指，各國維持低利率，令現金並不保值，計入通脹後甚至錄得負回報。

固定收益方面，他指出，新冠疫情的後續影響市場去向，今年信貸息差大幅收窄，故再下調信貸10年期的回報，環球投資級別降至2.2%，高收益降至3.1%，預計亞洲高收益債將提供最高回報，未來10年料實現5.7%年均回報，而中國高收益債將繼續吸資，意味亞洲高收益債利差將會收窄。

戴卓嗚預計亞洲高收益債將提供最高回報，未來10年料實現5.7%年均回報，而中國高收益債將繼續吸資。（VCG）

中國未來十年GDP年均增長4.8%

人行上周五全面降準令市場震驚，瑞士百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東表示，人行取態反映中央關注經濟短期的減速，特別是消費及房地產方面，但認為貨幣政策由緊縮轉為中性，並不認為進入寬鬆的起點。

中國將於周四公布第二季GDP數據，市場普遍認為其按年增長約8%。陳東預計中國今年全年GDP為增長9.2%，惟坦言此預期有下調壓力。「中國經濟正值轉型，由傳統基建轉至消費和服務，而在2030年碳中和的減碳過程之中，難免產生成本上漲，拖低經濟增長及帶來通脹，預計中國2025年至2030年年均GDP增長4.8%」。

面對中國上半年信貸緊縮令部分行業如內房資金緊張，並令信貸市場震盪，陳東認為，去年至今有部分公司債務違約，意味中央主動地容許企業違約，從而限制公司槓桿率，其中規管內房的「三條紅線」就是例子。「我不相信內房債務違約會帶來金融風險，反而這意味中央接受這樣的風險」。