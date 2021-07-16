反壟斷阿里騰訊或握手言和　中國次季GDP7.9%│巨子一周精選

中美兩國本周先後發重要經濟數據，美國最新通脹（CPI）升至5.4%，再創十三年新高；不過聯儲局主席鮑威爾其後再「放鴿」，表示經濟復甦還未達到可以開始縮減資產購買規模，令市場再度陷入通脹會否是暫時性高企以及聯儲局何時開始收水的討論。至於中國在上周五全面降準，超市場預期，周四公布第二季GDP為7.9%，較前一季的18.3%增長下滑，當中房地產投資增長明顯轉弱，是否意味熱炒房地產時代走向終結?。請參看《巨子ICON》以下點評。

1、上半年中國GDP增長12.7% 經濟復甦中有亮點也有隱憂｜巨子點評

在疫情的影響還未完全消退的情況下，中國經濟的復甦數據中也存在一些隱憂。首先，鄉村消費增速弱於城鎮消費增速，表明疫情對鄉村居民的影響還未消除(按連結看全文)

2、樓市宏觀數據疲軟 熱炒房地產時代走向終結｜巨子點評

過去幾十年，中國經濟雖然取得了舉世矚目的成就，但經常被人詬病嚴重依賴房地產。(按連結看全文)

3、時隔1年中國央行再降準 房價還會繼續漲？｜巨子點評

需要注意的是，中國此次全面降準並不代表中國經濟下行態勢嚴重，也不存在依靠房地產拉動經濟的需求。(按連結看全文)

4、人行全面降準揭示下半年經濟無疑走低 巴克萊：中國第四季再降準

事隔一年半後的全面降準，反令市場感意外，這會否反而向市場釋放經濟不佳的訊號？德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩接受訪問時認為……(按連結看全文)

5、美國通脹急升5.4%創13年高 加息還看一個關鍵位│巨子點評

不過，時薪上升並未有出現。根據美國勞工統計局另一份報告指出，消費者物價指數按月大幅上升，轉化爲工人的實際薪資則呈現負數(按連結看全文)

宏觀經濟數據之外，內地在科網數據平台的監管政策連環推出，令兩大巨頭騰訊阿里有機會「握手言和」。繼中國銀保監會新聞發言人本周指出，平台企業正在嚴格對照法律法規和監管部門的要求深入地查找問題和進行整合後，最新消息指，阿里及騰訊將逐步互相開放服務，焦點落在阿里旗下電商平台淘寶，將引入騰訊旗下的微信支付。不過數據開放是否事在必行，以及帶來對科企的業務生態圈轉變，可點擊以下點評。

1、反壟斷下馬雲馬化騰或抱團取暖 傳阿里騰訊將相互開放生態

阿里與騰訊兩大巨頭早已對壘多年，想要在一朝一夕就拆除相互的屏障，顯然是不可能的。(按連結看全文)

2、滴滴App再遭下架美團乘虛而入 程維最壞時刻還未到來｜企業熱評

App應用程序遭強制下架，本來並不罕見，內地不少熱門的應用都曾有此遭遇，只是這次卻是將滴滴旗下的所有App都一律下架，這樣的懲罰力度堪稱史無前例。(按連結看全文)

3、李克強再提反對壟斷和不正當競爭背後用意｜巨子點評

阿里巴巴和騰訊早已在不知不覺中完成了「資本圈地」。數據顯示，截至2020年底，十年時間，阿里、騰訊已各自鑄就10萬億元人民幣市值生態圈。(按連結看全文)