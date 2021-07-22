美債息跌至五個月低　法國外貿銀行策略師指反應過度　將觸底回升

美國十年期債息一度跌穿1.2厘，創逾五個月低，因變種新冠病毒在全球不斷蔓延，威脅經濟復甦前景，並觸發金融股市波動。美股道指在周一（19日）一度急挫逾900點，至周二（20日）隨債息回穩，道指才掉頭回升逾500點。法國外貿銀行（Natixis）全球市場策略主管指出，十年期債息急跌，是市場反應過度，料環球經濟復甦下支持債息逐步回升，該行調查中亦有超過一半分析師預期，今年底美債息將重上1.75厘至2厘水平。同時，看好新興市場表現。

受到變種新冠病毒在全球蔓延，以及石油出口國組織與盟友（OPEC+）達成8月及其後的縮減產量協議後，令原油價格急跌，本周一美國債息大幅波動，十年期債息一度跌穿1.2厘，創逾5個月低。Natixis Investment Solutions全球市場策略主管埃斯蒂（Esty Dwek） 表示，近期美十年期債息跌至1.2厘，是過於低迷，反應過度，未能反映在疫情受控下各國開始放寬社交距離所帶來的經濟復蘇，並認為未來隨著美國勞動市場復蘇，經濟數據維持強勁，美國債息會逐步回升，並形容現時的債息調整走勢仍屬可控。

Natixis Investment Solutions全球市場策略主管埃斯蒂 (Esty Dwek) 表示，中美經濟增長雖然將放慢，不過仍維持強勁。仍看好新興市場表現。(資料圖片)

逾一半策略師料十年期美債息徘徊1.75厘至2厘

據該行的調查指出，大多數的受訪策略師認為，10 年期美國國債利率將在下半年上升，當中57%訪者預計至今年底，利率將在1.75%至2%之間。另外，約有四分之一的受訪者預計，至今年底國債收益率將保持在近期的區間範圍，介在乎1.5厘至1.75厘之間。只有不足五分之一分析師預期債息會升至超過2厘。

另外，受訪者對新冠疫情後的受惠板塊預測大致不變，預期今年危機中的贏家為科技 （88%）、醫療保健（83%）、環境、社會和管治（ESG）投資（76%）及住房（74%）板塊。

新興市場仍具吸引力 看好周期股表現

提及中美兩大經濟體的經濟增長預期已見頂，下半年的投資策略應如何部署。Esty Dwek預期未來中美經濟增長雖然將放慢，不過仍舊維持強勁。投資策略上，認為會繼續「再通脹交易」（reflation），以及看好周期股及歐洲金融板塊的表現。看好歐洲市場的原因在於，歐洲近日加快疫苗接種速度，有利經濟重啟。此外，她亦看好日本市場，認為主要的負面因素已經在股價反映，而且東京奧運將於本周開幕。

同時，債券市場方面，她指出亞洲新興市場及中國債市仍有吸引力。問及近期有內房企業的債券價格急跌，對中國債市的影響。她回應指要留意內地正在進行一連串的措施去槓桿，對債市存在影響，不過在債券仍能維持良好的回報率及高評級，對投資者富吸引力，建議維持要謹慎挑選的策略。

法國外貿銀行策略師展望根據42名專才的回答編製，其中包括來自16家法國外貿銀行聯屬資產管理公司的32名代表、來自法盛投資管理的5名代表，以及來自法國外貿銀行的5名代表。法盛投資管理為全球最大的資產管理公司之一，管理資產總值接近1.3萬億美元（折合11,528億歐元）。