美債息跌穿1.2厘　股市更波動　專家拆解債息急跌成因│財經評論

港股備受沽壓，恒指今日一度再穿二萬七大關，低見26971點，原因之一是美國股匯債市大波動，美元指數急升至93創三個月高位，不過美國債息卻未有跟隨，反而曾意外下挫創逾五個月低。債息的跌勢令到美股出現急跌急升現象，拖累港股慘成「提款機」。

外匯分析師表示，美債息的急跌，全因市場避險情緒濃，以及美國財政部本周將大規模拍賣國債，不過相信本周五美國拍債結束後，債息可望在1.3厘左右築底反彈。

本月至今，十大工業國貨幣當中，日圓及瑞士法朗的升幅一馬當先(資料來源：彭博)

油價急跌及變種病毒 觸發避險情緒升溫

美國債息大幅波動，周一（19日）十年期債息一度跌穿1.2厘，單日跌幅是五個月來最急，債市波動的影響力，擴散至美股市場，當日美股道指曾急挫逾900點，至周二（20日）美債息略為回升，道指又隨即掉頭回升逾500點，可見短期美債息的波動對股票市場有明顯影響。最新美債息報1.24厘，日內低位曾見1.195厘。

一般而言，美債息急跌將對美元造成下跌壓力，不過現時美元卻是不跌反升，美元指數升至逾三個月高位，高見93.2。

美財政部本周大舉發債 資金泊美元提前部署

對於為何美債息急跌，同時美匯指數卻升至三個月高位，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問指出，美元及美債息現時正呈相反走勢，原因正是市場避險情緒加大，主要受兩大因素推動，一來是油價急跌低見65美元，二來是變種新冠病毒在全球蔓延，威脅經濟復甦前景。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)上周日(18日)就增加產量達成協議，觸發國際油價急跌，周一急挫逾6%。（路透社）

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）上周日（18日）就增加產量達成協議，將從今年8月起每天增產40萬桶原油，直到完全恢復每日580萬桶的主動減產量，事件觸發國際油價急跌，周一急挫逾6%，為多個月來最大單日跌幅，低位見65美元。

他又指出，市場的避險情緒，從另外兩大避險貨幣—日圓及瑞士法朗的升勢中可見一班。

據《彭博》資料顯示，本月至今，十大工業國貨幣當中，日圓及瑞士法朗的升幅一馬當先（詳見上表）。同時間，避險情緒令新興市場貨幣明顯受壓，有三大貨幣今年至今累計跌逾一成。

明日(22日)歐洲央行議息，將是訂立新通脹目標後的首次會議，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆估計歐元將續偏軟企1.17。(資料圖片)

對於美債息何時才出現止跌回升，重上1.3厘水平，葉澤恆預期有機會在本周五出現。原因是本周美國財政部拍債，美國債台高築，自然希望能以最低債息成本發債。而近期美債息急跌，正好幫助美國降低發債成本。預期當今輪拍債完成後，美債息有望見底回升，第一步看回升至1.3厘。

歐央行明議息 歐元料企1.17

美國財政部將於今日及明日（22日）標售240億美元20年國債，以及160億美元美國10年期抗通膨債券（TIPS）。

另一方面，明日歐洲央行議息，將是訂立新通脹目標後的首次會議。葉澤恆指出，考慮到目前歐洲通脹遠低於美國，以及近期歐洲西部出現百年一遇罕見水災，範圍廣泛波及德國、比利時多地，造成數百人死亡。德國當局料水災帶來約20億歐元損失，相信歐央行行長拉加德會維持相當寬鬆的貨幣政策，估計歐元會繼續偏軟，兌美元徘徊1.17水平。