中國外匯局：聯儲局未來政策調整　對華跨境資本流動影響可控

隨着美國聯儲局啟動縮減購債計劃進程漸近，越來越多的新興市場經濟體開始着手應對。俄羅斯央行於周五（23日）將關鍵利率上調100個基點至6.5%。

中國國家外匯管理局副局長王春英，於周五舉行的國新辦發布會上表示，中國應對外部變化的優勢比較明顯，未來聯儲局政策調整對中國跨境資本流動的影響總體可控。

王春英認為，中國應對外部變化的優勢比較明顯。具體而言，在實體經濟層面，中國經濟復甦領先優勢比較明顯，疫情防控形勢總體平穩。在一些宏觀指標中，有很多支撐因素，顯示出中國經濟基本面穩健，抵禦外部衝擊基礎牢固。

在金融市場層面，人民幣資產性價比較高，全球資產配置需求高於新興經濟體。目前，中國股票市盈率與發達市場以及大多數新興市場股票相比偏低，因此投資價值較高。債券也有較好投資回報，比如十年期國債收益率穩定在3厘左右，顯著高於實施零利率甚至負利率國家的債券。當前，人民幣資產在全球資產配置中佔比相對高於其他新興經濟體。

此外，也要看到美國財政赤字和金融市場估值都處於歷史高位，市場認為這對聯儲局貨幣政策調整速度和節奏會形成一定制約。未來美國聯儲局貨幣政策調整有可能是漸進的。外匯局非常關注美國聯儲局貨幣政策調整可能帶來的風險，也會做好應對準備。