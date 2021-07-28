恒生科指破新低迎一周年　五大升跌榜揭示近期監管脈絡｜財經拆局

中港股市周二（27日）急跌，內地三大指數挫2.5%至3.7%，恒指再挫1105點，三日內累計挫點2,637點，跌幅9.5%。恒生科指適逢出爐一周年，不但無力走高，反而更是創出成立以來最低。大跌市下，與其大海撈針尋找跌市原因，不如折解科指30間成分股過去一年表現，整理內地強監管的背後原因及脈絡，嘗試找出一些在市況轉穩後有望跑出的板塊。



恒生科技指數昨日出爐一周年，然而指數表現卻是刷新面世以來最低位。受盡反壟斷法及數據安全法規強監管，令到科指在本月至今累挫逾1900點，跌幅逾23%，昨日更跌至成立以來的新低6118點，收市報6249點，跌幅高達8%，同樣是創立以來最大跌幅。

恒生科指成立一周年十大升跌幅股份

按去年科指成立日6775點收市價計算，科指創立一周年以來，下跌了526點，跌幅達7.8%。

升幅榜五大股 一年累積升逾50% 全因兩個共通點

不過拆分30隻成分股在指數成立以來表現，又會發現原來接近三分之一的成分股，錄得雙位數的升幅，而升幅榜首五大股份，過去一年累積升逾50%。（詳見上圖）

同時間，「一念天堂、一念地獄」，跌幅榜首五大股份，過去一年累積挫逾40%，跌幅最深的一間，股價累積下挫近90%。

中港股市大跌下，與其大海撈針尋找跌市原因，不如回頭查看有什麼特質的科指成分股，能夠脫穎而出，嘗試找出一些在市況轉穩後有望跑出的股份。

中港股市大跌下，與其大海撈針尋找跌市原因，不如回頭查看有什麼特質的科指成分股，能夠脫穎而出，嘗試找出一些在市況轉穩後有望跑出的股份。（梁煥敏攝）

科指成分股升幅榜頭五位，分別是

（1）手機品牌小米（1810）、

（2）手機零部件商比亞迪電子（0285）、

（3）主力為三星等品牌生產鏡頭及光學零件的舜宇光學（2382）、

（4）個人電腦市場一哥聯想集團（0992），

以及（5）晶圓廠華虹半導體（1347）。

五間公司涉及的行業，由手機、個人電腦，以至晶片等，雖然範疇不盡相同，但同時有兩個共同點，支持股價在強監管時代脫穎而出：首先，就是五間公司雖從事創新行業，但同時亦是有很高的製造業元素、具備做實業的企業特質，符合內地加強發展製造業的方針；第二，五間公司的行業特性既不涉及民生成本，又不是「一台獨大」的平台商，可完美避開反壟斷監管風險。

新東方在線一年間股價累挫九成，排列科指成分股跌幅榜中首位。（新東方微博）

相反，在科指成分股跌幅榜排名首位的，正是受到內地監管重打的風眼板塊--教育股新東方在線（1797），一年間股價累挫九成，主要跌幅都集中在本月，因受到內地「雙減」政策（《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》）所拖累。

至於跌幅第二大及第四大的股份，分別是阿里健康（0241）及平安好醫生（1833），皆是在去年新冠肺炎疫情期業務明顯增長的醫療平台股。

「三座大山」問題受重視

為何醫療平台股會急挫呢?據《巨子》接近北京消息指出，監管機構亦開始準備對醫療板塊加強監管。監管的邏輯是要全力解決住房、醫療、教育的「三座大山」，相信未來以民生經濟的大部分行業將是政策發力方向，當中包括但不限於教育、房地產、醫療、食品、交通等都會面臨改革監管，確保和民生經濟相關的行業，都不是壟斷行業，而是屬於微利行業。

固然，在恒生科指一周年，指數表現卻創新低，難免令持貨者大失所望。不過，若能綜合去看五大升幅及跌幅股份，從最實在的市場股價表現，去理解近來接二連三的內地強監管措施及其思考脈絡，相信會較倉卒低位入市博反彈來得安穩。

$小米集團（01810.HK）$$比亞迪電子（國際）有限公司（00285.HK）$$舜宇光學科技（集團）有限公司（02382.HK）$$聯想集團有限公司（00992.HK）$$華虹半導體有限公司（01347.HK）$$新東方在線科技控股有限公司（01797.HK）$$阿里健康信息技術有限公司（00241.HK）$$平安健康醫療科技有限公司（01833.HK）$