網易升近8%　反壟斷成常態　忌忽略行業洗牌創「二佬」機遇｜拆局

恒生科技指數連續下跌三日兼創歷史新低後，今日終見低位買盤吸納，指數全日最多升近4%，收市報6,443點，上升3.1%或193點。現時科技指數的估值已經在歷史低位，雖然短線政策監管風險仍是揮之不去，不過亦不應該忽略在大跌市期間，反壟斷監管亦正為科企行業帶來「洗牌」機遇，例如內地遊戲界「二佬」網易（9999）就是一例，股價今日反彈近8%，消息指旗下網易雲音樂最快於本周進行聯交所上市聆訊。若投資者單單因為監管風險，而在低位全線拋棄科技股，可能會錯失了投資機遇。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思認為，中國政府是在打擊那些排斥小企業、掌握了各個行業的大公司。（資料圖片）

估值上，恒生科指的最近十二個月市盈率（PE）已經跌至34.4倍，不但低於監管風險較低的美國納斯達克綜合指數的48.4倍；更同時低於內地創業板指的57.7倍。中金報告亦指出，目前恒生科指處於歷史均值下方0.6倍標準差，另外其市盈增長率（PEG）僅為0.81倍，顯著低於創業板的1.58倍和美股納斯達克市場的1.72倍。

數據來源：wind 及中金報告；市盈率按最近12個月的每股盈利計算（（巨子製圖）

反壟斷對科網股百害而無一利? 新興市場之父瞄準新機遇

固然整體的恒生科技指數今年跌幅，難免打擊投資科網企業信心。在短期內，內地的政策監管力度，恐怕不會有明顯放鬆。不過，內地加強反壟斷監管，是否對科網股只有百害，而無一利呢?相信亦非實情。

不妨參考有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）的看法。他接受彭博電視訪問時指出，在他看來，中國政府是在打擊那些排斥小企業、掌握了各個行業的大公司，因此從長遠來看，監管部門的整頓可能對中國市場是有利的。

在投資配置上，他指出中國是他僅次於印度的第二大配置國，股市下跌為科技行業的中小公司和醫療股創造了買入時機。

消息指網易雲音樂最快於本周進行聯交所上市聆訊（網上截圖）

再看本周一個例子，就是消息傳出網易（9999）旗下網易雲音樂，最快於今個星期進行聯交所上市聆訊，集資約10億美元。上市消息傳出的時間，正是騰訊音樂面對監管機構要求恢復市場競爭之時。

互聯網音樂獨家時代終結 網易雲音樂趁機上市

眾所周之，網易雲音樂的最大對手，就是在市場有壟斷地位的騰訊音樂。而上周內地市場監管總局，再向騰訊發出今個月以來第六宗行政處罰，訂明騰訊及關聯公司須在30天內解除獨家音樂版權，未來不得與上游版權方達成獨家版權協議；而與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過3年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過30日。

分析認為，內地互聯網音樂獨家時代將終結，網易雲音樂亦能趁機得到更公平的競爭機會。

今日據內媒引述接近唱片公司人士指，網易旗下網易雲正加緊與眾多唱片公司洽談非獨家版權合作事宜，以盡快上線此前被下架的騰訊音樂獨家歌曲。

網易雲音樂的最大對手，就是在市場有壟斷地位的騰訊音樂（視覺中國）

網易雲音樂發回應指出，確實正在抓緊推進與多個版權方的合作洽談，歡迎有更多合作夥伴與其建立合作、恢復合作，公司願意以最大誠意進行版權採買合作，以提供給用戶更完整的音樂體驗。

報道指出，正在洽談的唱片公司包括杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等，涉及周杰倫、五月天、梁靜茹、SHE、李宗盛等多位知名藝人作品。

由此可見，反壟斷監管雖然肯定會打撃龍頭企業的短線利益，不過，降低不恰當的行業競爭壁壘，避免出現贏家通吃的局面，方可讓其他對手享有更公平的競爭環境，從而達到百花齊放。

從今日網易的股價表現，可以反映市場正在消化強監管下對其他科網企業的新機遇。網易股價今日走高7.3%，是升幅第五大科指成分股。