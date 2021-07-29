中資企業赴美上市　監管機構態度不變　VIE架構需先審批後放行

本周中港股市大跌後，內地官媒發聲維穩，表明A股不存在系統性風險。另外，據美國財經頻道（CNBC）引述消息指出，中國證監會副主席方星海，在昨日（28日）與主要投資銀行舉行網上會議，對於中國企業未來能否到美國上市一事作出回應。據悉，方星海表示只要符合上市要求，中國將繼續允許內地企業到美國上市，上市方式包括使用可變利益實體（VIE）架構的公司，亦可以跨境股票上市。

雖然近來中美兩國博奕持續，不過，監管機構仍然批准中資企業赴海外上市，並不是新消息。

早於本月12日，財經媒體《巨子ICON》引述權威消息人士報道，監管機構並未有阻止企業赴美IPO，企業進入美國IPO程序後，中國監管部門亦無權阻止。而和以往不同的是，企業以VIE架構上市前，需要尋求中國證監會的批准。(原文可參閱：獨家：證監擬修法 VIE架構上市需獲批 半數以上中概股受影響)。

雖然近來中美兩國博奕持續，不過，監管機構仍然批准中資企業赴海外上市，並不是新消息。(資料圖片)

一般而言，中資企業赴美國上市，多採用VIE架構。何謂VIE架構呢? 是指境外上市實體，透過一種協議方式，控制境內營運實體，營運實體就成為上市實體的可變利益實體。

至於VIE架構的出現，主要是由於中國境內法律法規，對媒體和電信等敏感行業設有外資投資限制，禁止境外投資者投資於相關產業。因此VIE架構，是為了協助境外註冊中資企業，在不違反內地外資股權限制的前提下，分享內地業務的盈利，此方式多數由互聯網公司採用。

VIE這種持股方式最早出自於2000年在美國上市的新浪，目前在紐約證券交易所和納斯達克上市的中國企業中，有一半以上都使用VIE結構。BAT、小米等諸多大企業均通過這種形式向國際投資者募集資金。

據報道指，監管機構一直都容許、甚至鼓勵中資企業，使用VIE結構到海外上市。原因是VIE協議使海外資本、技術、管理經驗源源不斷進入中國，從政府到整個產業的海內外資本、創業者都獲益匪淺。

投行花旗指市場過份擔心內地收緊VIE架構監管風險(路透社)

投行花旗指市場過份擔心內地收緊VIE架構監管風險

不過，在現時中美兩國博奕格局不變的前提下，網絡數據安全的地位日益重要，監管機構對於持有民生數據的企業海外上市，必然會採用更嚴格的審核方式。

據悉，中國證監會正在牽頭研究修訂現行的1994年生效的相關規定（國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定）。在修訂法規後，VIE架構公司在香港或美國上市前，均需尋求中國證監會的批准。

另一方面，今日投行花旗亦發表報告，指出市場過度憂慮內地互聯網企業的VIE結構監管風險。由於內地近期公布外資不能透過VIE結構方式，投資相關內地課後輔導（AST）行業後，投資者擔心監管政策或會進一步收緊至互聯網企業，而現時大部分中資互聯網企業均採取VIE結構。不過，該行相信市場是過度擔心，因為課後輔導行業和內地互聯網公司並不相同。