北水十連沽科指破底　不過有隻成分股全周逆市升20%　獲國策呵護

港股本周跌勢可謂驚濤駭浪，恒指接連失守二萬七、二萬六及二萬五大關，而且連續兩日跌幅超過一千點，為近年少見，而且大跌市成交更急升至3,600多億元，創史上最大。導火線為中資教育股受「雙減」政策打壓，跌勢恐慌式擴散至科網平台、醫藥、內房等各行業。不過，有個板塊卻成逆市資金避難所，一周股價逆市升逾20%，就是獲國策呵護的「硬科技」晶片股。

騰訊單日挫9% 金融海嘯以來最急

大跌市的起因，全因一紙內地教育行業文件，要將校外培訓教育機構訂為非牟利，禁止它們透過上市集資，或上市後透過股市融資，收購相關的教育機構資產，觸發基金及投資界憂慮，強監管會擴散至其他民生行業，觸發滾雪球式的跌勢。當中「ATM」股騰訊（700）周二單日下挫9%，創下2008年金融海嘯以來最大單日跌幅，與對手阿里巴巴（9988）雙雙創逾一年新低。

騰訊（700）單日下挫9%，創下2008年金融海嘯以來最大單日跌幅。(資料圖片)

不過至本周後期，市傳中證監約見外資大行，解釋監管政策有針對性，無意傷害其他行業，加上人行亦連續兩日透過逆回購操作，淨投放200億元，釋放維穩訊號，令港股跌幅有所收窄。

總結全周，恒指全周急挫5%或1360點，創2月26日後最大跌幅。

科指更重傷，本周雖是創立一周年，不過卻在周二單日挫8%，創下成立以來最大單日跌幅，全周累跌6.7%或487點。

據彭博報導，有傳中證監昨晚召集主要投資銀行的高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，無意傷害其他行業的公司。

周二急插千點 成交3606億史上最高

從資金成交額的角度，可見今周跌市的規模空前。恒指在上周五、周一及周二連挫三日，分別挫401點、1,129點及1.105點，即是三日合計挫2,635點。更令市場憂慮的是，跌市下大市成交額逐日拾級而上，由1,395億、2,682億，升至3,606億元，創下港股歷史上最大單日成交額，大戶基金「要錢不要貨」的恐慌性沽售情緒，可見一斑。

北水單日流出額創史上次高 十日累計沽444億

北水亦成為掟貨的主力資金，據統計北水連續十日流出港股，合計淨流出額達到444億元。當中在周三（28日），北水透過「港股通」淨流走133.4億元，是有史以來第二多。

周三（28日）北水透過「港股通」淨流走133.4億元，是有史以來第二多。

雖然大市表現似乎已經踏入新跌浪，不過跌市下又並未全線成分股皆下挫。當中公用股就成了逆市「避風港」，恒生公用事業分類指數逆升1.7%。

表現更亮眼的板塊，非芯片股莫屬。30隻恒生科技股，26隻全周累計皆下挫，不過卻有兩大股份全周不跌反升，累計升幅分別達24%及逾22%，就是中芯國際（981）及華虹半導體（1347），主因芯片行業獲國策呵護，能夠在中港市場成逆市奇葩。

中芯國際（981）及華虹半導體（1347）全周累計升幅分別達24%及逾22%。（VCG）

近日上海市人民政府制定發佈了《上海市戰略性新興產業和先導產業發展「十四五」規劃》，目標是到2025年，戰略性新興產業增加值佔上海市生產總值比重20%以上，其中核心芯片成為發展重點。

從行業角度分析，本周國際半導體產業協會（SEMI）公佈晶圓產業分析報告，今年第二季全球晶圓出貨面積持續增長6%，達到3534百萬平方英寸，再攀新高。

$中芯國際集成電路製造有限公司(00981.HK)$$華虹半導體有限公司(01347.HK)$