恒大非資不抵債　惟資金緊張未解　國家隊進場看這一點│企業熱評

市場一直盛傳恒大（3333）陷入債務危機，不過，目前看來，集團似是流動性問題較多，面對資金周轉問題，預料恒大將由國資委出手及引入外來股東「救助」，惟一難關乃是恒大董事局主席許家印會否容許外來資金參股或其參股方式。



受「三條紅線」限制，恒大屢傳財困，先後降價促銷售樓，又減少資本開支，集團上月更突然宣布取消特別分紅方案，並出售持股子公司股權套現，加上又遭廣發銀行凍結資產，致股債齊被雙殺，令市場不禁質疑集團資金回籠能力。

不過，據《REDD》引述消息報道，國務院副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上將中國恒大集團面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

據《REDD》引述消息報道，國務院副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上將中國恒大集團面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

曾傳恒大出售資產予金茂

由於受「三條紅線」限制，又按揭難度增加，賣樓周期拉長，截至去年底，恒大總土地儲備項目798個，分布於中國234個城市，土地儲備原值為4,901億元（人民幣‧下同）。其中一、二綫城市土地儲備原值達3,287億元，佔比67%，三綫城市土儲原值達1,614億元，佔比33%。

該報道指，為解決流動性困境，恒大計劃出售約1,200億元的資產，當中包括深圳的舊改項目。恒大已於6月初開始與中國金茂（0817）等潛在買家接洽。另外，7月初，有傳許家印向金茂母公司中化集團出售小部分股權進行談判，並與集團董事長寧高寧會面，惟雙方未有回應消息。

有傳許家印向金茂母公司中化集團出售小部分股權進行談判，並與集團董事長寧高寧會面，惟雙方未有回應消息。

恒大極力減債 短期資金緊張未解

當然，恒大極力證明集團資金鏈無問題，於6月底，恒大公布已實現一道紅線變綠，恒大淨負債率已降至100%以下，而有息負債約5,700多億元，與去年最高時的8,700多億元相比大幅下降了約3,000億元。

同時，恒大又提早匯款還息。據內媒報道，恒大已於7月20日安排資金提前匯入債券還款帳户，用於支付該公司及子公司發行的四筆美元債券利息合共3.5億美元（約27.3億港元）。自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，恒大用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約110億美元（約850億港元），至2022年3月前，恒大再無到期的境內外公開市場債券。

恒大於6月底公布已實現一道紅線變綠，淨負債率已降至100%以下。﹙路透社﹚

再者，今年恒大首七個月累計合約銷售金額達4,005.6億元，按年微升0.4%。而去年全年，合約銷售金額7,232.5 億元表，按年增長20.3%，銷售回款6,531.6億元，全年銷售回款率高達90.3%，按年上升12個百分點。

不過，同樣地，據恒大去年度年報，按發票日計算之賬齡，1年內的應付貿易賬款達5,605億元。從此可見，恒大有能力償還利息，流動現金足夠，未到資不抵債的程度，不過，短期資金鏈依然十分緊張。

去年11月，恒大已獲國資委出手注資。圖為恒大董事局主席許家印。（視覺中國）

蘇寧獲國資委進場 恒大亦受力撐

參考最近蘇寧財困一事，蘇寧易購（深圳：002024）要出售股權予國資委及第三方企業。5月6日江蘇省國資、南京市國資與蘇寧簽署協議，共同出資組建總規模達200億元的新零售發展基金。另又於7月宣布，由南京國資委、阿里巴巴（9988）及小米（1810）等多間企業組成的新新零售基金第二期，以88億元購入公司16.96%股權。

是次交易後，蘇寧易購將無任何股東持三成以上股權，其中創辦人兼董事長張近東連同旗下公司持有蘇寧易購約21.74%股權，而本來就透過旗下淘寶（中國）持股19.99%的阿里，在計入透過入股財團持有的5.09%股權後，持股增至25.08％，已成為蘇寧易購實際上的最大單一股東。

如果恒大或同樣再由國資委及第三方企業出手打助，從而解決財困問題，全取決許家印取態。此前，去年11月，恒大地產已獲1,300億元戰略投資重組，其中由深圳國資委和廣州國資委合共接盤300億元權益，而深圳國資委又以50億元接受山東高速持有的恒大地產股權1.1759％。因此，可見國有資本繼續給予恒大高度支持。既有先河在，日後再有資金需要，相信還是國資委出面的了。