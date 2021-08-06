滴滴第二大股東Uber揚言沽貨　私有化傳聞僅空穴來風?｜財經評論

內地網約車龍頭滴滴出行（美：DIDI），遭內地監管部門要求暫停新用戶註冊，至今已有一個月，何時能夠恢復仍未有進展。最新滴滴的第二大股東Uber，明確表態想沽售滴滴，套現心意昭然若揭。滴滴面對股東以及監管機構雙重壓力，要如何走出困境?早前曾有外媒消息指，滴滴有意在美國退市，不過集團否認了傳聞。值得關注的是，多年來向滴滴投資了逾百億美元，作為其最大股東的軟銀集團，到底對私有化如何取態。據香港01旗下財經媒體《巨子ICON》接近消息人士指出，滴滴已經就私有化議題，私下徵詢股東意見，不過股東傾向待內地監管審查結束後，再謀退市。

孫正義的軟銀集團，是滴滴的第一大股東，持股為20.2%。（軟銀集團官網）

上月「滴滴出行」App被內地監管層認為存在嚴重違規收集使用個人訊息問題，因而在應用商店遭下架。對於滴滴的眾多海內外投資者而言，推動滴滴盡快按監管機構完成整改，恢復APP上架，是最大的任務。

早前《華爾街日報》曾援引知情者透露，滴滴為平息國内監管部門和補償投資者，正考慮私有化。公司正和銀行界、監管部門和部分關鍵投資者討論，如何解決赴美上市後發生的一系列問題。不過，消息傳出不出半日，滴滴就否認了傳言。

據《巨子ICON》接近消息指出，私有化傳聞絕非空穴來風，公司的確有私下徵詢股東意見。(資料圖片)

獨家消息指：大股東軟銀有意推動滴滴私有化

據《巨子ICON》接近消息指出，私有化傳聞絕非空穴來風，公司的確有私下徵詢股東意見，在過程中走漏風聲，所以就有了《華爾街日報》的消息報道。

據悉，作為滴滴的第一大股東，軟銀集團的孫正義亦是希望促成滴滴私有化。不過，收集股東意見後，普遍表示考慮到滴滴現時已經遭到內地國家網信辦及多個部門進行網絡安全審查，即使現時退市，調查仍然會持續。那就不如再等等，事態進一步確認後再做下一步打算。所以眼前最重要的一步，仍是先按監管機構要求整改，待內地監管審查結束後，再尋求私有化。

孫正義主理的千億美元規模願景基金（Vision Fund），有接近一半(46%)是亞洲地區，並以中國為主。（Getty Images）

孫正義指中國IT企業以往太自由 反壟斷監管為必要階段

翻查資料，滴滴的第一大股東，是孫正義的軟銀集團，滴滴上市後，持股為20.2%。第二大股東是美國Uber，上市後持股12%，滴滴創辦人程維持股6.5%，柳青持股1.6%。

孫正義主理的千億美元規模願景基金（Vision Fund），投資對象的地區分布中，有接近一半(46%)是亞洲地區，並以中國為主。他多年來投資阿里巴巴等中資科技企業的成績斐然，成功創造千倍回報率。他理解對於內地監管機構而言，數據安全已經升格至國家安全的層面，滴滴現時的處境進退兩難，若要破局並維持現有利潤，退市私有化會是較佳的選擇。

事實上，早於今年初一次軟銀的記者會上，孫正義已經指出，中國IT企業過去太自由了，目前進入了反壟斷、金融監管必要的階段，指出這是健康增長所必要的，並非超出常識的範圍。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi在分析員會議上開腔表示，將考慮出售滴滴股份或其他持股。（美聯社）

第二大股東Uber表明想沽貨

至於滴滴的第二大股東Uber，看法似有不同。Uber剛於上日公布業績，第二季的收入按年增加一倍，至39.3億美元，經調整EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷）虧損5.09億美元，較市場預期為多（分析師預期虧損3.2億美元）。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi在分析員會議上開腔表示，將考慮出售滴滴股份或其他持股，包括東南亞的網約車及快遞巨頭 Grab Holdings Inc. 和全電動垂直起降飛機開發商 Joby Aviation LLC等，計劃剝離價值近 150 億美元資產。

Dara Khosrowshahi特別點明，對於滴滴的持股，是一種經濟利益的投資，而不是戰略投資。公司亦無意轉型為一家綜合的投資公司。言辭反映了Uber期望將資源集中在自身本業之上，不但難以加大對滴滴的現金投資，更是期望將滴滴的股權善價而沽。

滴滴現價仍較IPO價低出30%

不過，回頭一看滴滴在美股上市一個多月以來的股價表現，可謂一路尋底。集團以每股14美元（下同）價格IPO上市，上市首日一度抽高見18.1元，不過受監管機構調查後，股價較高位急挫60%，最低跌至7.16元。股價本周略回穩重上9元，惟仍較IPO價低出30%。

對於早前投資者而言，現時沽貨絕不是明智的選擇，倒不如盡快督促公司按內地監管要求整改，再謀求改道內地或本港上市。畢竟滴滴是內地網約車的一哥，擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機，而且滴滴業務已經進入墨西哥、巴西及日本等海外14 個國家，在拉美地區，滴滴已經拿下網約車超四成份額，成為拉美第二大網約車平台。

改道香港上市，對滴滴而言，一來是可以規避在美國上市的監管風險，因中美兩國在網絡安全的問題上立場正升級，近期美國證監會已經加強對中概股的訊息披露要求，上市企業身處其中，難免要承受政治風險，影響股價表現。

其二，本港市場本來就雲集內地一眾互聯網、視頻及電商領域的龍頭股份，可以取得國際投資者給予高估值。同時，若果能夠來港上市，不出一個月相信就能獲納入恒生科技指數成分股，因為科技指數擁有快速納入機制，當新上市公司上市當日收市市值，能夠擠身恒生科指成份股十大，就會在第十個交易日收市後納入為成分股。而現時恒生科指成份股的第十大市值股份，市值約為1,000億元左右。現時滴滴的股價雖然已經較IPO價低出30%，不過市值仍然達到470億美元（折合為3,650多億港元）。