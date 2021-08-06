快手創新低比亞迪破頂　騰訊獲「中國巴菲特」低吸｜巨子一周精選

本周新經濟股再成市場焦點，內地監管風險令到短視頻股快手（1024）及網絡遊戲一哥騰訊（700）股價急跌。當中市值超過四萬億元的騰訊，股價一度急挫10%，因經歷近期監管機構對課外教育行業的嚴打後，投資者對官媒的一言一語所釋放的訊號放大，憂慮網遊會成為新一個調控目標。不過，騰訊估值跌至中美貿易戰以來低位後，開始有長線投資者入市，最新有「中國巴菲特」之稱的段永平罕見出手低吸騰訊。

不過，新能源車股比亞迪（1211）股價卻逆市創新高，受多項政策支持，想了解更多請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

新能源車股比亞迪股價本周逆市創新高(資料圖片)

1、比亞迪股價再創新高 新能源車產業增長動能持續向好│企業熱評

中國政府一直在鼓勵新能源汽車的發展，中央財政補助新能源汽車就是典型例證。但是，此次政策釋放的信號是「加快」，這無疑會推動企業加大投資力度，同時也會增強消費者購買新能源汽車的信心。(閱讀更多)

2、快手股價創新低 短視頻第一股黯然失色│企業熱評

獲得東京奧運會轉播權的快手，卻並沒有創造出與TikTok相同的佳績。(閱讀更多)

3、阿里新財年首份季報電商增速放緩 雲業務是最大希望｜企業熱評

中國當下的反壟斷措施，對於平台經濟出海並沒有過多的干涉，這對於阿里擴展海外業務來說無疑是一個利好。(閱讀更多)

4、一日市值蒸發超4900億港元的騰訊能否翻身｜巨子股評

事實上，最終資本最怕的或許並不只是強監管，而是不確定性、以及未來企業業績停止增長。短期來看，對網絡遊戲的監管不確定性仍然存在，因此騰訊也不會很快走出低谷。(閱讀更多)

5、騰訊出手恆騰網絡暴漲48% 許家印再獲救命錢｜企業熱評

令人有些意外的是，在恒大的危機關頭，出手相助的是另外一個網路巨頭騰訊控股。(閱讀更多)

6、恒大非資不抵債 惟資金緊張未解 國家隊進場看這一點│企業熱評

如果恒大或同樣再由國資委及第三方企業出手打助，從而解決財困問題，全取決許家印取態。(閱讀更多)

7、滴滴第二大股東Uber揚言沽貨 私有化傳聞當真空穴來風?

消息人士指出，滴滴已經就私有化議題，私下徵詢股東意見，不過股東傾向待內地監管審查結束後，再謀退市。(閱讀更多)