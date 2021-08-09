阿里揭示壟斷監管外另一風險　對明年業績或再有打撃

美團（3690）市傳被市監局頂格罰款，阿里巴巴（9988）同時又壞消息不斷。科技板塊除了要處理涉及壟斷等監管風險外，現時又有另一風險，那便是減少稅務優惠。一旦科企不再享有稅務優惠，對來年業績再有打撃。



過去一段日子，中國政府向互聯網行業提供了廣泛的稅收優惠和財政援助，培養科企成長。目前，中國標準的企業所得稅稅率為25%，符合高新技術企業資格的企業可享受15%的稅率，一些被視為運營必要軟件的企業，則可享受更優厚的10%稅率。不過，隨着科企已晉身至龐然大物，政府有傳有意減少對科企提供稅務優惠。

交銀估計，旗下的淘寶和天貓等核心市場如果失去稅收優惠地位，可能意味阿里巴巴本財年將少110億元人民幣的稅務優惠。（淘寶截圖）

阿里恐罰款後再「變相加稅」

外電引述知情人士消息指，阿里巴巴（9988）警示投資者，中國政府多年來向互聯網行業提供的稅收優惠將開始減少，估計大型科企將增加數以10億美元計的成本。政府不再將其部分業務視為所謂的重點軟件企業，而符合這個資格的企業享有10％的優惠稅率。

阿里巴巴預計，9月份季度的有效稅率為20％，高於一年前的8％。展望未來，阿里警告，大多數互聯網企業有可能不能再享受10％的低稅率。交銀分析師Connie Gu估計，旗下的淘寶和天貓等核心市場如果失去稅收優惠地位，可能意味阿里巴巴本財年將少110億元人民幣（17億美元）的稅務優惠。而此前公司已被市監局罰款182億元人民幣，這無疑對來年業績造成打擊。

同時，在上周四（5日）《證券時報》在一篇評論文章中指出，當這些軟件產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，給予稅收優惠。

據阿里巴巴2021年財報，公司的有效稅率從2020財年的12%增至2021財年的18%。若不考慮反壟斷法罰款、股權激勵費用、重估和處置投資的收益（損失）、投資的減值、以及來自權益法核算的投資損益的遞延所得稅影響，2021財年的有效稅率為15%。據彭博估計，今財年（2022財年）阿里有效稅率為23.1%，稅收要付約327.4億元人民幣，較去年增加34.6億元人民幣或11.8%，即是阿里被加稅了。

外電引述知情人士消息指，阿里巴巴警示投資者，中國政府多年來向互聯網行業提供的稅收優惠將開始減少，估計大型科企將增加數以10億美元計的成本。（資料圖片）

美團傳頂格罰款10億美元

據《華爾街日報》引述知情人士指，中國反壟斷監管機構，正計劃以濫用其市場主導地位，損害商家和競爭對手的利益為由，對美團處以10億美元（約77.8億港元）的罰款。監管機構可能在未來數周公布罰款的具體內容，美團將被要求改進運營模式，並結束「二選一」的做法。美團、市場監督管理局暫未有回應。

同時，內地公安部、應急管理部、人力資源和社會保障部3個部門上周六（7日）宣布，近日聯合召開重點平台經濟企業安全生產和勞動權益保障會議，會議提到，平台不得制定損害外賣騎手等勞動者安全健康考核指標。

大和表示，如果美團一如《華爾街日報》所指的罰款10億美元，即意味佔美團2020年外賣收入的一成，屬頂格罰款。美團自4月26日被市監局立案調查，涉入平台「二選一」壟斷行為及要求其他餐廳及商戶簽下獨家合約。

美團至今年3月底擁有現金和現金等價物178億人民幣，並在4月份通過配股和可轉換債券籌集約數十億美元。若罰款傳聞屬實，以及當局就美團反壟斷的判決調查下達最後判決，該行認為這將消除美團部分監管壓力，並認為罰款和運營變化對美團在外賣業務核心競爭力不太可能產生重大影響。不過，面對騎手等方面的持續監管、社保覆蓋率、薪酬和稅率仍可能對其盈利增長和股價構成壓力。

中國民生的「三座大山」——地產、教育及醫療均進入政策操作期，未來其他領域、產品也會受到各種各樣的監管。除了政府強力監管外，現時放風在稅務上對科企減少優惠，對科企業績無疑造成打擊。市場本以為監管纏繞近一年便會完結，但若再加上減少稅務優惠，便對明年業績再造成影響，相信科技股這兩年也要捱着過。