內地減息呼聲再起　拆解減息與降準　哪個更符人行思維｜財經評論

美國7月非農業職位大增94.3萬個，是連續第三個月職位加快增長，強化市場預期美聯儲將於本月﹑在美國Jackson Hole舉行的全球央行年會宣布縮表。在美國貨幣政策逐步走向「收水」的預期下，內地的政策又該如何走？

今日有社科院研究員提出，目前是中國下調利率的好時機，理由是美國的貨幣政策尚未進入緊縮周期，同時國內需求仍不足。不過，若仔細拆解人行近期的貨幣政策及背後邏輯，減息相信不是首選。

市場預期美聯儲將於本月的全球央行年會(Jackson Hole)宣布縮表。（新華社）

社科院張斌：目前是下調利率的好時機

中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌近日表示，目前是中國下調利率的好時機，因為國內需求仍不足，而美國的貨幣政策尚未進入緊縮周期。

固然，踏入下半年，無論是製造業PMI數據（跌至去年年初低位）、進出口數據；或是零售銷售數據，都顯示內地的經濟增長動力放慢，國內需求仍需要政策支持。因應實體經濟情況，精準調整貨幣政策，符合財金監管部門提倡的跨周期調控思維。

社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，目前是中國下調利率的好時機，因為國內需求仍不足，而美國的貨幣政策尚未進入緊縮周期。(資料圖片)

人行貨幣政策報告 重視不同工具的成本傳導效應

不過，人行的政策工具箱中，有多種調控流動性的工具，依次包括再貸款工具、MLF淨投放、存款準備金率及基準利率等，減息這個選項，是否最符合現時內地經濟需要呢?

從人行在昨日（9日）發布的官方《第二季貨幣政策執行報告》（下文簡稱人行報告），相信減息並非最符合人行一貫的財金政策思路。

人行報告中，延續了上次貨幣政策報告所提到「推動實際貸款利率進一步降低」的要求，並新增「助力中小企業和困難行業持續恢復」的結構性降成本的政策導向(資料圖片)

據人行報告指出，官方稱貨幣政策上半年已經正常化，下半年要維護經濟大局總體平穩，「既有力支持實體經濟，又堅決不搞大水漫灌」。報告中又多處突出了對引導貸款利率下降的關注，意味著在下半年的貨幣政策工具選擇的技術問題中，央行將更加重視不同工具的成本傳導效應。

由此番言論可見，人行仍會傾向採用多種混合形式的工具去引導利率下行，而非一刀切的減息。

人行對上一次下調LPR利率，是在去年4月的疫情期間。（路透社）

超過一年人行未有下調LPR利率 上次調整是去年疫情時

實際上，回看人行對上一次調整貸款基準利率，其實已經是2015年，當時是對存款及貸款利率對稱減息各25點子。其後超過六年以來，人行都未有再一刀切地減息，反而是採取下調貸款市場報價利率（LPR）的形式，去調整企業的貸款利率。

至於對上一次人行下調LPR利率，是在去年4月的疫情期間，對五年期利率下調10個點子；對一年期利率下調20個點子。其後連續超過一年時間，人行都未有調整LPR利率。

從上述人行政策時間表可以看出，對於調整利率，人行的取態一直是十分審慎的。雖然現時內地經濟下行壓力增加，受到Delta病毒疫情影響，三間美資投行高盛、摩通及摩根士丹利相繼下調了對中國經濟增長預估；不過，經濟情況即使再度轉弱，仍遠優勝於去年4月的疫情時期，因此，要提倡人行減息，顯得不合時宜，反而要符合人行「精準到位」的貨幣政策方向，降準仍然是更可取的做法。

人行報告新增「助力中小企業和困難行業持續恢復」

實際上，內地的貨幣政策是基於內地的實際經濟狀況來調節。對於下半年內地經濟的下行壓力逐步加大，特別是中小企業如何應對需求轉弱，人行報告中，延續了上次貨幣政策報告所提到「推動實際貸款利率進一步降低」的要求，並新增「助力中小企業和困難行業持續恢復」的結構性降成本的政策導向。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時預計，人行最快今明兩個月再次下調存款準備金率(資料圖片)

光銀林樵基預料本季有機會再降準

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，內地經濟「三頭馬車」之中（即是出口、固定投資及消費），出口增長料會放慢，所以下半年的經濟重心，會轉為加大內需及固定投資。

繼7月份全面降準後，他預計人行將再次下調存款準備金率，時間或會為今﹑明兩個月，因為能夠配合內地的發債高峰期。

申萬宏源指降準為流動性投放成本最低工具

申萬宏源首席宏觀分析師秦泰在報告指出，種種跡象均指向下半年流動性缺口較大的時期，降準仍是明顯優於MLF凈投放的合理工具選擇。秦泰又指出降準作為流動性投放成本最低的工具，預計將獲得更大青睞。結合該行對流動性缺口的測算，預計在8至12月MLF全部等額續作的假設下，今年11月之前仍需再次全面降準75個基點以上，才可能支撐M2全年增長約8.8%、以及對應的10.8%左右的中性的社融增速。