恒大擬出售資產　更似處理蘇寧手法│企業熱評

恒大系再有新消息，恒大（3333）欲出售資產予第三方企業，早前據《REDD》引述消息報道，國務院副總理劉鶴在北京召開的國務院會議上將中國恒大集團面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。從這定性及現時恒大處理債務發展進程來看，比起海航，中央的處理手法更似處理蘇寧一事。



恒大（3333）昨日發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產，包括但不限於出售恒大集團上市附屬公司恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）的部分權益，但尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

《巨子ICON》獲得市場獨家消息，恒大旗下的恒大物業（6666）將整個售予由萬科（2202）牽頭的企業。

海航去年淨虧損640億元，刷新A股虧損紀錄，每股淨資產亦轉為負值，反映海航資不抵債。

海航嚴重資不抵債 需進行破產重組

對比中國部份陷入財困的企業，中國應對的做法就不盡相同，例如海航需進行破產重組。在3月中海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

海航去年淨虧損640億元（人民幣‧下同），刷新A股虧損紀錄，每股淨資產亦轉為負值，反映海航資不抵債。及後，海航招募戰略投資者，盼「白武士」出手解財困。而海航清算組在海航集團債權人會議上指，截止6月3日收到申報債權金額約1.2萬億元人民幣，已確認的債權約4,057億元，不予確認的債權3,535億元，暫緩確認的債權1,565億元，而其中321家公司實質上已經嚴重資不抵債。

蘇寧易購要出售股權予國資委及第三方企業。（網上圖片）

蘇寧出售股權予國資委及第三方企業

同樣地，最近蘇寧亦陷財困，蘇寧易購（深：002024）要出售股權予國資委及第三方企業。5月6日江蘇省國資、南京市國資與蘇寧簽署協議，共同出資組建總規模達200億元的新零售發展基金。另又於7月宣布，由南京國資委、阿里巴巴（9988）及小米（1810）等多間企業組成的新新零售基金第二期，以88億元幣購入公司16.96%股權。

是次交易後，蘇寧易購將無任何股東持三成以上股權，其中創辦人兼董事長張近東連同旗下公司持有蘇寧易購約21.74%股權，而本來就透過旗下淘寶（中國）持股19.99%的阿里，在計入透過入股財團持有的5.09%股權後，持股增至25.08％，已成為蘇寧易購實際上的最大單一股東。

因此，從現時來看，中央對處理恒大債務的進程來看，比起海航，中央的處理手法更似處理蘇寧一事。雖然要將公司權益出售，失去部分控制權，但可以換取流動性，並不用進入破產重組，這對恒大實屬好事。