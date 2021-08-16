港股連續兩周回穩　關注人行MLF操作　提防金融股回吐｜港股部署

港股上周回穩，企穩二萬六樓上收市，全周計恒指累升212點或0.8%，走勢上跟隨內地A股一樣，是連續第兩周上升。宏觀經濟消息方面，由於近期內地經濟數據，例如進出口數據及社會融資數據，都較預期疫弱，市場憧憬人行有貨幣寬鬆機會，成為支持近期股市回升原因。適逢內地中期借貸便利(MLF)將於明日(17)到期，人行有機會今日提前續作MLF，具體金額可視之為貨幣政策走向的訊號。股份板塊方面，宜關注金融股表現，例如明日發業績的藍籌股友邦(1299)。



恒指自上月底一度跌穿二萬五大關、創九個月低位後，開始低位企穩，連續兩周回升，上周累計再升0.8%；不過科技指數則仍舊未見起色，持續受內地互聯網平台及數據監管打擊，上周累計挫107點或1.6%，是連續第四周下跌。

人行7,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)將到期，分析料將縮量續作。（VCG）

分析料人行將縮量續作MLF「收水」

今日值得關注人行會否提前續作MLF，外媒調查13家金融機構分析師顯示，絕大多數預期本月MLF操作利率將維持不變。金額規模方面，僅兩位受訪者預計將等量續作7,000億元人民幣MLF，其餘11位均預計將縮量續作，意味是向市場「收水」。

預期會縮量續作的分析師指出，主要原因是7月全面降準的資金，仍有部分可用於置換本月到期的MLF，因此人行無需全額續作。

十年期美債孳息率失守1.3厘，拖累美股金融股下跌。（VCG）

美十年期債息跌穿1.3厘 提防金融股回吐

至於美國市場方面，美股上周五續向好，三大指數微升0.04%-0.2%。不過，由於最新公布的美國密歇根消費者信心指數創近十年低，遠遜預期，資金泊入債市避險，令債息下跌，十年期美債孳息率跌近7點子失守1.3厘。

美國債息回落，拖累金融股下跌，摩根大通及美國運通跌1.1%-1.5%。今日宜留意重磅股滙豐(0005)及友邦等，會否跟隨美股同業向下。

友邦明日發業績，市場預期上半年的新業務價值增長約20%（資料圖片）

友邦明發業績 股價跌近牛熊線見承接

其中友邦將於明日(17日)發業績，股價走勢方面，上周五股價跌至250天牛熊線(約為90.96元)見承接，全日低開高走大陽燭收市升1.4%。

對於業績預測，集團首季新業務價值按實質匯率升逾２５％勝預期，現時市場預期友邦上半年的新業務價值增長約20%，並預期第二季中國內地新業務價值增長有所回落。投資者關注新冠疫情發展對友邦各地業務的最新影響及策略指引，以及友邦代理人在內地適應新重疾產品銷售的情況等。