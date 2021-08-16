中國三頭馬車全熄火　ING大中華首席經濟師：要睇實兩大關鍵指標

中國「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據全遜市場預期，經濟分析師認為，中國經濟要看兩個關鍵指標，分別是消費之中的服裝類別表現，以及晶片短缺問題，並預計第4季再降準。



國家統計局公布，中國7月社會消費品零售總額34,925億元（人民幣‧下同），按年增8.5%，大幅低於預期的增11.5%，比6月份回落3.6個百分點，為年內最低水平，今年首七月，社會消費品零售總額246,829億元，按年增長20.7%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈接受訪問時認為，消費增長放緩主要受Delta病毒而封鎖部分地區所影響，令國內旅遊需求減少，「最值得留意的是服裝類別的表現，其7月份增長7.5%，明顯放慢，這分類是可用作觀察一般市民的消費情緒。如果人們覺得會失業，或是工資沒有上漲，便會減少日常消費，因此，服裝類別可成日後消費情緒的指標。」

另外，中原銀行首席經濟學家王軍表示，消費升幅回落至個位數，顯著低於市場預期，繼續成為拖累經濟復甦的最主要阻力。主要是由於南京等地疫情引發中國超過半數省份的疫情再次爆發，人員流動和線下消費都受到顯著影響，部分地區洪水災害也對經濟生活產生較大影響，消費修復短期受阻，維持低迷狀態。目前看，到年底前消費都很難恢復到疫情前水平，這也將進一步拖累第三季的經濟增長。

彭藹嬈教路可從服裝類別的表現，看出中國消費市場情緒。（圖片來源：FILA）

固投亦受晶片短缺影響

首7月中國固定資產投資按年增10.3%，略低預期增11.3%，低於上半年的12.6%。其中，汽車製造業和鐵路運輸業分別倒退3.5%和4.4%。彭藹嬈分析指，「晶片短缺其實對固投也有打撃，投資廠房亦會因而減少，因廠房即使建成，亦因晶片短缺而生產不了，所以固投也會走低。」

她又指，除了汽車行業外，其他電子產品廠亦有影響。至於鐵路運輸業，則視乎地方政府發債情況。

此外，中國首七個月房地產開發投資84,895億元，按年增長12.7%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，下階段，各地區各部門堅持房住不炒，持續穩地價、穩房價、穩預期，繼續完善「多主體供應、多渠道保障、租購並舉」的住房制度，房地產市場有望保持平穩發展。

首7月中國固定資產投資按年增10.3%，略低預期增11.3%，低於上半年的12.6%。

工業增加值增長年內最低

7月工業增加值增長6.4%，大幅低於市場預期的增7.8%，為年內最低增速。首七個月，中國規模以上工業增加值按年增長14.4%。

結合PMI、PPI及CPI看，7月份中國製造業採購經理指數為50.4，連續17個月保持在擴張區間，而國家統計局企業調查中，部分中小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經營承壓。

新冠肺炎疫情的蔓延給中國經濟增長帶來影響，第一季度經濟增長受到最明顯影響。（新華社）

面對「三頭馬車」增長放緩，彭藹嬈預計中國第4季將再度普遍降準，「因7月份的降準已能將借貸利率降低，故不料不會減息，而是降準。而政策出台要配合經濟活動，希望日後政策可減低集中和出台頻率。」

她又提到，7月份中國城鎮調查失業率為5.1%，比6月份上升0.1個百分點。「目前中央政策密密出台，對就業市場亦有影響，例如教育行業一下子流走一批同類型的勞動力，勞動市場需時消化。」