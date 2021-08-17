拆解萬億基金投資風格：重倉美股科技龍頭　低吸阿里美股

踏入8月美股基金大戶陸續按美國監管機構要求，披露其股份持倉名單，透過拆解其倉位分布，增持減持股份，可以讓一眾投資者洞悉大戶的投資風格，參考價值高。



整理倉位轉變，可以發現兩個明顯的投資特色：第一是美國多間重磅基金，最大持貨股份，清一色為蘋果及谷哥等美國科技龍頭股「FAANG」股，或可以解釋為何美股指數屢創新高之際，升勢只是集中在龍頭科技股，而其他二線股份則未能受惠。第二是中概股雖然在美股市場明顯受壓，不過估值已經跌至吸引多間基金開始趁低吸納之時。



美國多間重磅基金五大持倉清單，清一色為蘋果及谷哥等美國科技龍頭股。（AP）

美股十大基金「抱團」龍頭科網股

整理目前已披露持倉監管文件的過百間大戶機構投資者資料，按總體股票持倉總市值計，頭十大基金大戶的五大主要股份持倉，幾近清一色為美國科技巨企，諸如全球市值哥的蘋果公司、谷歌的母公司ALPHABET及亞馬遜等。

這批基金大戶不約異同地重倉科技股，相信是其中一個令到美股升勢過分集中在龍頭科技股的原因。

先鋒領航頭五大持股全為美國科網股

舉例現時按持倉總市值計，排名第一的先鋒領航集團（The Vanguard Group），其第二季度末股票持倉總市值高達3.9萬億美元，較上一季增加8.5%。領航的五大持倉，全線為科技企業，依次為蘋果公司、微軟、亞馬遜、Facebook及谷歌的母公司ALPHABET，即是已經重倉持有了科技龍頭「FAANG」當中的4隻。

先鋒領航成蘋果持倉最大股東，持股量比股神巴菲特還要高（資料圖片 / 張浩維攝）

又如按持倉規模計達到第三大的富達管理（FMR），其五大持倉依次是微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook及谷歌ALPHABET。

另一方面，在第二季美股升市期間，先鋒領航再增持了2,555萬股蘋果股份，令持股量升至12.6億股，佔蘋果公司可流動股數高達7.65%，成為蘋果持倉最大股東，持股量比股神巴菲特還要高。

雖然美股大型基金的主要持倉，仍然是「抱團」式持有美國龍頭科網股；不過，值得注意的是，多間大型基金，亦有在今年中概股跌市之時，密密趁低增持。

從高盛的重要持倉股份，亦可以反映其投資風格，和其他持股規模相近的大型基金，有相當明顯的區別。（路透社）

阿里獲高盛低吸 晉身五大持倉股

觀察市值最高的中概股阿里巴巴，雖然身在電商平台及金融科技的監管風眼位，令到今年至今股價累計挫逾20%，不過根據持倉文件顯示，集團股價急跌之時，吸引了大戶趁低吸貨。

其中，最明顯的增持動作，是來自投行高盛，高盛在第二季增持了阿里巴巴接近600萬股，最新持股量升至3,050萬股。透過是次增持，阿里巴巴晉升為高盛的第五大持倉股。中概股成為本季大型美資基金五大持倉股之一，屬近期較為罕見的情況。

值得一提的是，從高盛的重要持倉股份，亦可以反映其投資風格，和其他持股規模相近的大型基金，有相當明顯的區別。

高盛的五大持倉股，一如其他同樣規模的基金（持股市值超過3,000億美元），持有蘋果及微軟兩間重磅科技股；不過不同之處在於，高盛的第四大持倉，是追蹤美股細價股表現的羅素2000指數ETF，是和其他長線基金較為明顯的分別。

騰訊(700)獲大型外資基金青睞，表示會趁低入貨。（中新社）

安本標準投資直呼趁跌市 買騰訊

由於美股羅素2000指數的組成，是從羅素3000指數中，收錄市值最低的2000家公司股票，因此該指數一向以其高波動性及風險聞名，由此可以得出，高盛的投資風格較為冒險進取，風險胃納較高。

至於另一隻科網股龍頭股騰訊（0700），亦獲大型外資基金青睞，表示會趁低入貨。據《彭博》引述安本標準投資管理（Aberdeen Standard Investments）資深基金經理Hugh Young表示，旗下基金於跌市時購入騰訊，並繼續持有其他大型中資科技股。原因是認為即使科技股近日受監管政策影響，但這批股份最後仍會是贏家，相信最負責的參與者可望受惠。安本標準投資管理管理約6,390億美元的資產。