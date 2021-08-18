一指標看清美國經濟遜預期　市寬仍窄美股回調添壓｜財經評論

Delta變種毒株爆發令經濟復甦蒙上陰影，從美國花旗經濟驚奇指數可見，數值已跌穿0值，反映經濟數字遜市場預期。再者，美股市寬仍窄，要提防美股回調壓力。



美國聯儲局主席鮑威爾表示，目前尚不清楚新冠病毒Delta變種毒株爆發，是否會對美國經濟復甦產生顯著影響。他又表示，新冠病毒仍然存在，這種情況可能會持續一段時間，但民眾和企業已經學會了適應。同時又稱，美國服務行業仍有數百萬人沒有工作，這是經濟復甦的一部分，而這還遠遠沒有完成。美國還沒有度過當前的新冠危機，還不能宣布取得勝利。這看似經濟復甦步伐未能有難阻。

美國消費走弱 驚奇指數跌穿0值

美股道指昨晚回吐282點，報35343點，納指亦跌0.9%。市場市寬仍窄，追蹤小型股的羅素200指數近期不但沒隨大市破頂，更連跌四日，昨再跌近1.2%。

不過，美國數據表現未見向好，美國7月零售銷售下跌1.1%，跌幅遜市場預期，而8月密歇根大學消費信心指數初值跌至70.2，創近10年最低。從下圖可見，美國花旗經濟驚奇指數（Citigroup Economic Surprise Index）已跌穿0值（即為紅線水平）。同時，美國花旗經濟驚奇指數由去年7月時的270.8高位回落至負31.8水平，已由正數已跌至負數水平，意味顯示美國經濟數據令市場失望。

美國花旗經濟驚奇指數由去年7月時的270.8回落至現時的負31.8水平，並由正數已跌至負數。（資料來源：彭博）

花旗經濟驚奇指數為花旗銀行與摩根士丹利在2003年時所共同編撰的指數，其衡量的依據，就是透過各項經濟數據與市場預期是否產生落差，並作為判斷景氣變化的依據。其指數涵蓋整體經濟活動與公司調查、勞動市場與消費者支出、投資、國際貿易、通貨膨脹、金融活動等六大類別。

當景氣好轉而公布的經濟數據也都超乎市場預期，那驚奇指數就會向上走，反之，當景氣陷入衰退而公布的經濟數據也都低於市場預期，那麼驚奇指數就會向下跌。盛衰分水嶺為「0」值，並是重要的觀察指標。

當驚奇指數「由負轉正」到0值以上，代表目前市場所公布的一連串經濟數據，都超乎市場預期，自然也為股市提供上升動力，反之，當驚奇指數「從正轉負」到0值以下，代表目前市場所公布的一連串經濟數據，都低於市場預期，股市亦就會呈現較大的下跌壓力。

花旗經濟驚奇指數與美國10年債息的關聯性甚強，美國10年債息由3月約1.7厘高位，回落至現時的約1.26厘，可見市場對通脹、經濟復甦及經濟數據的期望反倒看似不大。 （資料來源：Yardeni Research）

景順：通脹不再是焦點

另外，結合Yardeni Research數據，花旗經濟驚奇指數與美國10年債息的關聯性甚強，美國10年債息由3月約1.7厘高位，回落至現時的約1.26厘，可見市場對通脹、經濟復甦及經濟數據的期望反倒看似不大。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為美國的高通脹漸漸不再成為市場的焦點，美國通脹在七月份仍處於高位，但數據顯示近期價格的大幅上漲開始緩和。隨著經濟重新開放的討論減少，加上社交距離考量消除，增長可能會在今年較後時間減慢，核心CPI將開始回落至歷史平均值。「雖然通脹壓力在按年數字上保持在創紀錄的水平，但值得注意的是，按月來看，通脹略有放緩。總體通脹率從六月份按月增長0.9%降至0.47%，而核心通脹率從六月份的0.88%降至七月的0.33%。」

Jackson Hole全球央行會議將在8月26至29日舉行，市場靜待聯儲局會否暗示開始減少買債時間表，投資者宜密切留意鮑威爾取態。