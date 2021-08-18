騰訊業績｜股王半年股價挫40%　季績雖符預期　亦難為市場解憂

科網龍頭股騰訊（0700）終於在業績日，終止股價連跌五日弱勢，收市回升0.3%，報436.2元。收市後集團公布業績，上季收入增加20%至1,382.5億元人民幣（下同），按非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利340.39億元，按年上升13%，高於市場預期的328.4億元，打破市場原先估計騰訊季度盈利會出現倒退的預期。



不過，按增速計，季度盈利升幅是創2019年第三季以來最慢增速。最新業績雖符預期，但市場憂慮料揮之不散。回看騰訊股價，今年2月份升至歷史高位773.9元，若以現時股價計，高位回落幅度達40%。

騰訊股價今年2月份升至歷史高位773.9元，若以現時股價計，高位回落幅度達40%

到底騰訊乃至阿里及美團等一眾科技龍頭股，是如何由人見人愛的市場寵兒，走到今日淪為股價愈插愈跌的跌市元兇呢?本文會講述騰訊如何由773元的高位，拾級下跌，接連失守700元、600元及500元大關。

港府突加印花稅 騰訊首次跌穿700元大關

若將時間拉回今年年初，騰訊曾經於今年1月初，創出股價單月抽高20%的佳績，至2月份升至歷史高位773.9元。

不過，農曆新年之後，百億計的北水流入盛況一去不復還，加上港府於2月24日財政預算案宣布，將股票印花稅調高30%，並在8月份生效，當日恒指急挫逾千點。由於在全球主要股市中，並非所有政府都徵收股票印花稅，香港增加印花稅後，稅率將較中國A股擴大差距，在全球僅次於英國。

在宣布加印花稅當天，騰訊收市價首次跌穿700元大關，並為其後持續半年的跌浪展開序曲。

財政司司長陳茂波在財政預算案中指，政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。（梁鵬威攝）

遊戲增長放慢 騰訊再失守600元

騰訊首次跌穿600元大關，是在今年3月底，當時騰訊公布去年全年業績，按照國際財務準則計，集團去年純利1,598.47億元人民幣，按年升71.3%，高於市場預期中位數。

拆解分部業績，會發現騰訊的重點業務，亦即是遊戲業務，增長開始逐步放慢，去年第四季遊戲業務營業額按年增長僅29%，遠低於第二季及第三季分別按年增長40.2%及44.8%。

不過，從其後騰訊跌穿600元後不出兩周，股價已經能掉頭回升，逐步重上650元水平，可以反映騰訊作為內地萬億產業值的遊戲市場一哥，市場仍願意接受其增長略為放慢。

2020年11月螞蟻集團被叫停上市計劃，市場初時認為對騰訊影響不會太大。（AP）

增長放慢市場願意接受 監管風險卻未能承受

反而，投資者最擔心的是，今年以來揮之不去的科網平台監管風險，這才是觸發騰訊多次股價尋底的主因。

談到互聯網產業監管風險，起源可追溯至去年11月，阿里巴巴旗下的螞蟻集團，史上最大規模IPO上市意外觸礁，為內地科網平台，特別是金融科技發展敲響警號。

不過當時投資者一直相信，內地對金融科技的嚴格監管，對雲集遊戲、音樂、微信社交群組、網路文學等多重業務於一身的騰訊，未至於會引發太大影響。這個推論，亦是支持騰訊股價在今年首季，明顯跑贏阿里巴巴的原因。（回看今年首季，騰訊股價全季累升8.2%；阿里巴巴反而累挫5%）

市場的看法益發出現分歧，關鍵是在7月份滴滴APP下架事件，騰訊是滴滴第三大股東。（Reuters）

股價尋底之旅 關鍵在於7月份

不過，踏入下半年，市場的看法益發出現分歧，關鍵是在7月份，騰訊股價單月急挫18%，是2018 年10月以來，最急的單月跌幅。

這個月內牽涉到騰訊的監管案例，看得人眼花撩亂。最焦點的，當數網約車平台滴滴出行，遭監管機構國家互聯網信息辦公室，將其APP下架，相當於完全截斷集團吸納新客戶的生財之路。

國家網信辦是依據一條剛於滴滴上市之前審批通過的《中華人民共和國數據安全法》，指出滴滴App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，因而要其下架。事件令到滴滴的美股股價，在上市短短一個月內，較高位下挫60%。

要留意的是，滴滴事件既引發了漣漪效應，令到一眾長期依賴用戶大數據賺錢的科網龍頭「ATM」等，人人自危；同時亦令到作為滴滴第三大股東的騰訊，直接錄得投資損害。據滴滴上市招股文件，騰訊持有滴滴7,707萬股，持股量達6.8%。

7月10日，國家市場監管總局禁止虎牙與鬥魚合併。（AP）

除了數據安全問題，成為各大科網股的監管風險，還有的是內地的反壟斷監管，亦是由以往的平台「二選一」問題，擴展至監管科網企業透過天價併購霸佔市場的問題。

對中國網路平台而言，若指上半年對於阿里巴巴、美團的「二選一」調查是反壟斷的序曲，那麼下半年從「管資本」角度對併購投資領域的反壟斷措施，才是真正的高潮。

騰訊難復製併購賺錢方程式 成市場最大憂慮

此監管方向，對每季坐擁逾100億元人民幣投資收益的騰訊，可謂致命傷。原因是過去數年，騰訊除了發力微信等王牌社交平台及遊戲等主營業務之外，亦透過早期入股的形式，投資多間新經濟企業，舉例美團、拼多多、快手、京東、富途及閱文集團等，都是騰訊有份投資的。

不過透過入股併購換取高增長的營運模式，在7月份正式面對監管機構的出手。

國家市場監督管理總局在7月初宣布，禁止騰訊申報的遊戲直播平台虎牙與鬥魚合併交易，原因是兩者合計市佔率高達70%，一旦合併將阻礙直播市場的競爭。事件觸發投資者憂慮，騰訊過往依靠併購推高投資收益的賺錢方程式，難以再複製。

騰訊音樂被中國國家市場監督管理總局，展開反壟斷音樂版權調查。（資料圖片）

接踵而來的，還有對騰訊音樂的行政處罰，要求解除獨家音樂版權；以及內地官媒批評網絡遊戲是精神鴉片等等。監管政策接二連三出台，將騰訊的股價壓至逾一年低位，騰訊在7月份，單月股價急挫18%，是2018 年內地停發遊戲新批號以來最大的單月跌幅。

股價走勢上，騰訊正準備第三次尋底，繼7月28日、8月3日分別跌至近420元水平後，目前股價正徘徊430元左右。對於股價會否再次跌穿新低，既要看最新出爐的中期業績數據，能否挽回投資者信心外，更為重要的，應當是注視管理層對於今年監管大年下，由金融科技監管、「二選一」反壟斷、及至數據安全等多重政策，能否想出具體的應對方法。