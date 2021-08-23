美聯儲收水預期深化　恒指創今年新低　騰訊業績｜巨子一周精選

上周五個交易日，恒指下跌四日，全周累挫逾5.8%，是去年3月初以來最急，並創去年11月以來新低。恒生科技指數更再創推出一年以來新低，跌市主要受到中美兩大因素影響，其一是聯儲局公布上次議息紀錄，加劇最快本月在全球央行年會透露「縮表」收水的預期，二來是內地中央財經委員會會議，將共同富裕作為一大議題，市場憂對巨企龍頭的監管措施陸續有來。

科網股王騰訊（0700）發業績，次季非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年增長12.9%至340.39億元人民幣（下同），稍勝預測的328億元，亦打破市場原先估計騰訊季度盈利會出現倒退的預期。然而股價不但未能受惠反彈，反而再刷一年新低，原因何在?想了解相關政策風險，請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

科網龍頭股拆局：

1、騰訊半年股價挫40% 最新業績雖符預期 難解市場憂慮｜巨子點評

騰訊乃至阿里及美團等一眾科技龍頭股，是如何由人見人愛的市場寵兒，走到今日淪為股價愈插愈跌的跌市元兇呢? 投資者最擔心的是，今年以來揮之不去的科網平台監管風險，這才是觸發騰訊多次股價尋底的主因。（閱讀更多）

2、阿里股價創上市以來新低 基本面健康難解市場憂慮｜巨子股評

對於投資者而言，不確定性就意味着風險。儘管大多數機構仍然認可阿里巴巴的發展前景，但是在監管環境穩定下來之前，部分投資者還是選擇了離場觀望。（閱讀更多）

3、中國監管再收緊 滴滴套牢明星股東｜企業熱評

除了少數在2015年之前就進場的天使投資人和風險投資機構之外，滴滴IPO之後的股價暴跌和公關危機，不僅套牢了絕大部分明星股東，更是讓其董事會也充滿了火藥味，這在中概股的歷史上是空前絕後的事件。（閱讀更多）

中美政治解讀：

4、中央財經委會議釋放重磅信號 「共同富裕」該如何實現

促進共同富裕還需要靠創新驅動經濟發展，先富帶後富，因此可以考慮適當降低個稅最高邊際稅率，更好地鼓勵這些人才創新。（閱讀更多）

5、美聯儲會議紀要分歧明顯 市場反應不一｜巨子點評

美聯儲紀要着重強調了，縮債決定與加息時機無關。這等同於告訴人們——即便美聯儲今年就啟動縮減QE規模，也不等於加息就已提上了日程。（閱讀更多）

6、A股板塊分化加劇 投資主線成疑仍可延續兩大思路｜巨子股評

市場走勢也不能僅僅關注短期的變化。在中國經濟宏觀增速出現下滑的局面下，市場普遍認為，貨幣政策可能會維持一個緊信用、寬貨幣的格局，因此指數很難出現大漲或者大跌。（閱讀更多）

7、中美經濟復甦雙雙受挫 大宗商品價格普遍回落｜巨子點評

兩國經濟還面臨一個相同的問題：德爾塔（Delta）變異株迅速傳播給經濟帶來的不確定性。出於對通脹和資產價格泡沫的擔憂，全球主要央行縮減貨幣寬鬆力度的可能性不斷加強，讓第三季度本來就復甦乏力的經濟蒙上陰影。（閱讀更多）