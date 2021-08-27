鴿派續坐美聯儲要位　延續寬鬆貨幣政策機會較大｜財經評論

彭博引述消息人士報道，美國總統拜登的顧問們正在考慮推薦鮑威爾連任美聯儲局主席，並推薦美聯儲理事布雷納德（Lael Brainard）擔任副主席。外電消息透露，拜登尚未參與美聯儲的人事決定，預計要到秋季才會做出決定。

相信讀者對主席鮑威爾的作風和取態也有一定熟悉程度，不過，對布雷納德則不太熟悉。她的作風偏向鴿派，從美聯儲人事將變動，可預料對貨幣政策延續寬鬆機會較大。

事實上，布雷納德也是聯儲局主席一職的有力競爭者，若將她提拔為副主席，將取替現時美聯儲金融監管副主席兼共和黨的夸爾斯（Randal Quarles）。同時，她亦屬民主黨，同時主張低息率，並不支持聯儲局放寬規管銀行，故應該得到民主黨議員支持。如果消息成真，她將負責金融監理事務，並成為聯儲局史上第二位掌管金融監理的副主席，該職是美國國會在金融海嘯後所設置。現任官員夸爾斯的任期將在10月屆滿，而其實夸爾斯取態也是偏鴿。

據市場消息指，預計拜登將在秋季較後時間才宣布美聯儲相關的人事安排。去年11月，拜登勝出大選後，曾有意由布雷納德出任美國財政部長，不過最後委任耶倫出任。

布雷納德（Lael Brainard）曾於奧巴馬政府出任負責國際事務的財政部副部長，現時出任聯邦儲備局理事。圖2011年10月25日，布雷納德出席眾議院負責稅收事務的眾議院籌款委員會聽證會。（Getty）

布雷納德：Jackson Hole可能不會宣布任何縮減購債規模

布雷納德對縮減購債及加息的取態較為保守，早前7月底時，布雷納德認為聯儲局可能不會在全球央行年會（Jackson Hole）宣布任何縮減購債規模，表示應該等待9月份的就業數據，才能對經濟復甦進展做出更準確的判斷。

而早在2016年美國處於加息周期時，布雷納德便是作為聯儲局投票委員裡最堅定的鴿派官員。當時聯儲局鷹派官員常指，美國經濟已經接近完全就業，失業率跌低於5%，但她表示如果真是如此，當年美國每個月平均新增18萬份工作，失業率應該會顯著下滑，而非區間震盪才對，因此認為就業市場的閒置人力比過去預期的多。從此可見，她的立場偏鴿。相信如果她成為副主席後，延續寬鬆的貨幣政策機會較大。

全球央行年會(Jackson Hole)今晚舉行，美聯儲主席鮑威爾將發表重要演講，投資市場密切注視他會否預告收水。

在全球央行年會（Jackson Hole）今晚舉行，鮑威爾將發表重要演講，投資市場密切注視他會否預告收水，而三名「鷹派」官員均表達「收水」意願。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）、聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）與堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）接受媒體訪問時認為，雖然新冠疫情仍然嚴峻，但聯儲局「收水」行動宜早不宜遲。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）主張9月議息後宣布收水，並於10月執行。至於布拉德於另一訪問中亦認為，聯儲局需要「收水」，重申希望明年首季完成相關行動，若一切順利，將促使聯儲局恢復加息，但未透露屬意的日期，要視乎通脹明年會否緩和，但他對此有疑問，估計明年處於約2.5%或以上水平。

不過，三名地方儲行總裁均不是聯邦公開市場委員會今年投票委員。一貫屬於「鷹」派的布拉德與喬治明年便是投票委員，卡普蘭則是2023年才成為投票委員。