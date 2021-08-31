瑞銀料明年內地GDP增長放慢至5.8%　有機會再降準

今日中國公布8月份製造業採購經理指數（PMI）回落至50.1，低過市場預期的50.2，為連續第五個月增長放慢。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤今日在「中國宏觀經濟解讀」媒體電話會議上表示，她認為是符合該行對內地經濟下半年增長放慢的預測，相信內地的貨幣政策及財政政策有放鬆空間，預期未來將會再度下調存款準備金率。不過由於市場利率已經有向下趨勢，所以估計央行不會減息。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤料人行不會減息(資料圖片)

瑞銀對三頭馬車經濟展望

展望內地宏觀經濟走勢，瑞銀料今年全年實際GDP增速為8.2%，明年料放慢至5.8%。

「三頭馬車」（出口、投資、消費）方面，汪濤指出，內地出口料受到全球經濟反彈支持，全年增幅預估達到22%以上。第二、投資方面，上半年房地產固定資產投資增長比預期中強；不過預計下半年在政策收緊的情況下，房地產投資會減弱，全年計相信房地產開發投資增長5%至6%。第三、消費方面，受到疫情影響，今年消費需求較疲弱，預期全年消費增長將低於GDP增速。

瑞銀認為今年內地消費需求較疲弱，預期全年消費增長將低於GDP增速。（李澤彤攝）

內地監管政策為防範四大風險

對於現時內地提倡共同富裕，監管政策接二連三出台，汪濤相信收緊監管的出發點可能包括：1）防範金融風險；2）反壟斷；3）加強數據和信息安全；4）減少社會不公和促進社會和諧。她解釋指，內地對課外補習班等教育行業的監管措施，用意是為了減少社會不公，因此相信行業的監管將持續。

她認為，共同富裕意味著一個更為平等、社會福利更好的社會，但並非整齊劃一的平均主義。政策將促進經濟向消費再平衡，尤其是中低收入人群的消費。居民財產結構調整、政府財政負擔加重，更需要資本市場和國企改革的配合。

在政策層面上預測，相信內地會繼續稅收改革，個人所得稅和消費稅改革可能繼續溫和推進並逐步實施。房地產稅立法可能加快步伐，畢竟立法已經過多年討論。不過，對於遺產稅及財產稅，料短期內應不會開徵。