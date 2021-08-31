瑞銀看好第四季市況回穩　推三大投資主題

美國聯儲局主席鮑威爾上周在Jackson Hole央行年會上，預告今年餘下時間擬收水。瑞銀證券A股策略分析師孟磊在電話會議上表示，預期聯儲局有機會在11月或12月宣布縮減買債，至明年開始正式行動。參考2013年美聯儲退出量化寬鬆的經驗，他指出每次落實宣布退出量寬的時間點並非最重要，關鍵反而是在於市場觀望何時會收水的討論期，亦將是今年的9月至11月。

聯儲局年內料收水 對港股造成衝擊

他相信對股票市場影響會比較明顯，尤其對新興市場，港股市場亦有可能面臨一定衝擊，資本流出的壓力加大。不過，認為今次新興市場的反應不會如當時一樣強烈，一來是聯儲局在向市場交代政策轉向方面更有經驗，二來是現時新興國家的財政實力亦遠勝當年。

瑞銀預期聯儲有機會在11月或12月宣布縮減買債，至明年開始正式行動。（Reuters）

市場擔心兩大因素影響股市 而非企業盈利

孟磊又指出，現時困擾市場的，並不是企業盈利因素，而是內地資金流動性以及監管風險兩大因素。原因是根據該行的統計，今年4月以來，市場賣方投資者對企業盈利的調整幅度相較過去數年輕微，不過股市卻仍面臨下行壓力，反映投資者更擔心內地的信貨增速放慢。

他指出根據過往歷史，「當內地信貸增速放慢；股市亦很難有上升動力。」不過，預期情況將出現改變，內地未來有再度下調存款準備金率的機會，同時預期信貨增速將會於10月份見底，因而對第四季的市況看法樂觀。

孟磊料10月份內地信貸增長回升 支撐第四季股市向好(資料圖片)

料10月份信貸增長回升 支撐第四季股市向好

瑞銀提出三大投資主題，主題一是中價成長股份，包括上游工業股等。他替出自2月下旬以來，中證500指數跑羸滬深300指數，顯示投資者偏好中價股多於大盤股，認為這個趨勢會持續至今年底。

第二個主題是製造業股份，因可望受惠內地非金融企業的資本開支（capex）上行周期；以及內地正致力提高先進製造業的國產化比率，看好自動化及電子設備行業。

第三個主題是出口股，原因是歐美的經濟數據向好，海外需求旺將可以帶動內地的出口行業。

瑞銀提出三大投資主題，包括出口股及製造業股份。（新華社）

網遊新監管 瑞銀估計對企業業績影響不會太大

不過，對於互聯網行業，瑞銀認為由於政策風險高，建議投資者低配此行業。問及昨日新出台的針對未成年人的網絡遊戲監管，要求所有網絡遊戲企業僅限於周五、六、日及法定假期，為未成年人提供最多1小時的服務，且限定為晚上8至9時，其餘時間或平日均禁止。

孟磊指出，未成年玩家在網上遊戲的收入佔比都比較低，因此新監管對相關企業的業績不會有太大影響。主要的影響，集中在遊戲活躍度及流量上，當玩家數量下跌，將對遊戲玩家的活躍度造成一部分的影響。而具體估值、盈利變化，需要進一步的測算。